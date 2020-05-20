У МОЗ розповіли, кому робитимуть ІФА-тести на антитіла до коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що МОЗ розробив алгоритм щодо ІФА-тестування для виявлення антитіл до коронавірусу, який регламентує механізм тестування. Міністр сказав про це під час онлайн-брифінгу 20 травня.

«За рахунок ІФА-тестів ми збираємося суттєво розширити групи людей, яких ми тестуємо. Цей алгоритм достатньо вивірений. У нас є категорії людей, щодо яких буде поєднано і ПЛР-тестування, й ІФА-тестування. Наприклад, є люди, в яких є клінічні прояви коронавірусної хвороби. Спочатку ми робимо ПЛР-тестування, якщо два ПЛР-тести – негативні, то ми пропонуємо ще зробити тестування ІФА на антитіла, щоб не пропустити хворобу. Також ми розширюємо за рахунок контактних осіб. Раніше це були виключно близькі особи, а зараз ми вважаємо, що треба розширювати перелік», – сказав міністр.

За словами Степанова, також до переліку тих, кому робитимуть ІФА-тестування, будуть додані безпосередньо групи ризику – медики, працівники Нацполіції і Нацгвардії.

Інших подробиць міністр не навів, додавши, що з ними можна буде ознайомитися в документі, який опублікує МОЗ.

Раніше Степанов заявляв, що масову ІФА-діагностику (імуноферментний аналіз) в Україні для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19 можуть розпочати вже цього тижня.

Про те, що в Україні можуть запустити масове тестування населення на наявність антитіл до нового коронавірусу, 24 квітня повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, Україна може стати п’ятою країною в світі, яка проводитиме таке тестування.

Як повідомив заступни міністра, таке тестування дасть змогу виявити, чи хворіла людина на коронавірусне захворювання COVID-19 і чи має вона імунітет. При цьому Ляшко додав, що точних даних щодо того, скільки діє такий імунітет наразі немає. За попередніми даними, цей період складає близько трьох місяців.

Заступник міністра уточнював, що ці тести в Україні наразі проходять випробування, і після їх завершення МОЗ зможе видати мільйон таких тестів на добу.