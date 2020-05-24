Битва вірусу і Шенгену. Як Європа відкриває кордони

«Ми йдемо на розрахований ризик, усвідомлюючи, що кількість інфікованих знову може почати рости. Потрібно визнати, що в іншому випадку у нас немає шансів повернутися до нормального життя».

Сказавши це, прем'єр-міністр Джузеппе Конте оголосив про те, що з 3 червня Італія, до недавніх пір – один з головних європейських осередків коронавірусної інфекції, відкриває свої кордони. І не вона одна. Червень загалом може стати місяцем відкриття внутрішньоєвропейських кордонів, закритих із середини березня. Як це буде відбуватися і що принесе?

Головний принцип, якого мають намір дотримуватися члени Євросоюзу, відкриваючи кордони: почати слід із країн, що мають схожу епідеміологічну ситуацію – з тим щоб уникнути нових спалахів інфекції. Така пропозиція міститься в рекомендаціях Єврокомісії, опублікованих усередині травня. У них, однак, немає чіткого графікавідновлення режиму відкритих кордонів: усе буде залежати від епідеміологічної ситуації. Поки що вона краща в країнах Північної Європи (за винятком Швеції, де карантинні обмеження були найменш суворими в ЄС), Центральної та Східної Європи, гірше – на заході і півдні.

Приклад швидкого, хоч і обмеженого, повернення до свободи пересування подали три країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія, які відкрили кордони між собою вже 15 травня.

Однак усі, хто прибуває туди з-поза меж цих трьох країн, зобов'язані дотриматися 14-денного карантину. Таким чином, Латвія, Литва й Естонія стали таким першим, так званим, «туристичним міхуром», обмеженим просторомвільного пересування в рамках тимчасово зруйнованої пандемією Шенгенської зони. «Якщо нам не вдасться відновити в повному обсязі дію Шенгенської угоди, це поставить під загрозу весь європейський проєкт», – попереджає депутат Європарламенту від Словенії Таня Файон, яка очолює парламентську робочу групу у справах Шенгену.

До Шенгенської зони пересування без прикордонного контролю входять 26 країн: 22 члени Євросоюзу (за винятком Болгарії, Ірландії, Кіпру, Румунії та Хорватії) і 4 країни, що не входять до ЄС, – Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.

Таких «бульбашок», судячи з усього, в майбутні тижні стане більше. Вже з 1 червня будуть зняті більшість обмежень на переміщення між Болгарією і сусідніми Грецією і Сербією, заявив 19 травня болгарський прем'єр Бойко Борисов після відеоконференції з лідерами сусідніх країн. Найближчим часом аналогічне послаблення режиму повинен схвалити парламент Румунії.

Також із початку червня буде відкритий кордон між Угорщиною і Словенією, повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто:

Словенія, до слова, стала першим членом ЄС, який оголосив про перемогу над COVID-19 – після того, як протягом одного тижня кількість нових випадків коронавірусної інфекції не перевищувала 7 на день. Влада цієї країни має намір цього літа стимулювати внутрішній попит, запропонувавши своїм громадянам туристичні ваучери на суму в 200 євро – в разі, якщо вони вважатимуть за краще провести літню відпустку в Словенії, а не за кордоном.

Словаччина уклала оригінальну угоду зі своїми сусідами: її громадяни можуть заїхати в Австрію, Угорщину чи Польщу, але не більше ніж на 24 години (відмітка про час виїзду повинна бути зроблена на кордоні). За словами словацького прем'єра Ігоря Матовича, це дозволить активізувати ділові та особисті контакти в прикордонних областях. Подальше пом'якшення прикордонного режиму очікується в середині червня.

15 червня взагалі може стати днем великого відкриття кордонів у Центральній і Західній Європі. Австрія і Чехія усунуть контроль, крім вибіркового, на кордонах з усіма своїми сусідами, крім Польщі. Німеччина вже відкрила кордон із Люксембургом і з 15 червня має намір зробити те ж саме щодо Франції, Швейцарії та Чехії.

Данія має намір відкрити кордон із Німеччиною вже 1 червня, а ось її переговори зі Швецією затягуються: данська влада з підозрою ставиться до занадто ліберальногго, на їхню думку, режиму обмежень, якого дотримуються в сусідній країні, і боїться нової хвилі заражень.

Так само не зовсім зрозуміло, коли відкриються кордони Польщі з Німеччиною, Литвою і Чехією: польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський заявив днями, що Варшава ухвалить рішення на цей рахунок ближче до середини червня, виходячи з епідеміологічної обстановки. Тим часом у низці прикордонних пунктів у Польщі пройшли пікети і демонстрації місцевих жителів, які регулярно їздили на заробітки в сусідні країни і тепер виявилися позбавленими цієї можливості.

У деяких випадках різниця у суворості карантинного режиму по різні боки кордону веде до гротескних ситуацій. Так, місто Баарле розділене кордоном між Бельгією та Нідерландами. У Бельгії обмеження, викликані пандемією, значно сильніші, ніж у сусідній країні. Тому жителям бельгійської частини Баарле, де зачинена більшість крамниць і підприємств сфери послуг, заборонено навідуватися в працюючі заклади в нідерландській частині міста – хоча до них часом лише кілька десятків метрів.

Більше за інших у якнайшвидшому відкритті кордонів зацікавлені країни, чий бюджет у значній мірі формується за рахунок доходів від туризму. У випадку з Італією, про яку йшла мова вище, від свободи пересування залежить і стан сільського господарства: за оцінками уряду, аграрний сектор використовує влітку працю приблизно 350 тисяч іноземних сезонних робітників – в основному з Румунії, Болгарії та Польщі.

В Іспанії туристичний сектор становить приблизно 12% всієї національної економіки. Проте іспанська влада поки що не поспішає з відкриттям країни для іноземців: адже ще пару тижнів тому від коронавірусної інфекції в Іспанії вмирали сотні людей щодня, і тільки в середині травня цей трагічний показник знизився до декількох десятків. Залишається чинним 14-денний карантин для всіх приїжджих – що, природно, зводить кількість туристів до нуля. Як заявив в інтерв'ю Reuters іспанський міністр транспорту Хосе Луїс Абалос, «ми сподіваємося відновити нормальний режим перебування в країні наприкінці червня. Щоб це сталося, нам потрібно остаточно зробити Іспанію безпечним і привабливим місцем із медичної точки зору».

Греція, за словами прем'єр-міністра країни Кіріакоса Міцотакіса, хоче відкрити туристичний сезон з 15 червня, коли відновлять свою роботу готелі. Щоб зробити поїздки в Грецію більш дешевими, влада вирішила тимчасово знизити податок на додану вартість (ПДВ) на всі види транспортних послуг – із 24 до 13%. Аналогічних заходів буде вжито й на Кіпрі. Поки що, втім, туристичні перлини Греції виглядають так – це Санторін (Тіра), один із найкрасивіших островів в Егейському морі:

Хорватія вже оголосила, що для перетину її кордону туристові досить мати підтвердження резервації житла. Але, оскільки в більшості країн Європи обмеження на виїзд ще не скасовані, хорватські пляжі і туристичні об'єкти поки що теж пустують.

Уже зрозуміло, що туристичний сезон 2020 року навряд чи увійде в Європі до числа вдалих. Поки що, за словами заступника голови Єврокомісії Маргрете Вестагер, важливо, щоб він узагалі відбувся. Адже навіть поступове відкриття внутрішньоєвропейських кордонів не означає негайного відновлення транспортного сполучення в повному обсязі. Крім того, очікується, що мільйони людей, побоюючись коронавірусу, віддадуть перевагу провести відпустку вдома або принаймні не виїжджати за кордон. А ті, хто виїдуть, зіштовхнуться з низкою обмежень і повсюдними запобіжними засобами. У списку рекомендацій Єврокомісії, як повідомила Маргрете Вестагер, значаться такі:

продаж авіаційних, залізничних та автобусних квитків переважно онлайн;

суворе дотримання дистанції під час перевірок службою безпеки в аеропортах і на вокзалах (що може подовжити час цих перевірок);

обмеження числа пасажирів в літаках, поїздах, автобусах і поромах – для дотримання дистанції між ними;

наявність дезінфекції в транспортних засобах;

скасування продажу товарів, продуктів і напоїв на борту під час польоту – для обмеження фізичних контактів між персоналом і пасажирами.

Звичайно, багатьох мандрівників це не відлякає. Проте «нормальна» туристична або ділова поїздка – в тому сенсі, який мало поняття «норма» до приходу COVID-19, – стане можливою ще не скоро. Як і поїздка в Європу з-поза її меж: згідно з рішенням Єврокомісії, зовнішні кордони ЄС залишаються закритими до 15 червня. Наскільки швидко вони будуть відкриті після цієї дати, сказати поки що неможливо: це залежить від ситуації з коронавірусом не тільки в Європі, але і в сусідніх країнах, таких як Росія – звідки, до речі, виїзд – як і раніше – заборонений.

Оригінал публікації на сайті Російської служби Радіо Свобода