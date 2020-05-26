Американська компанія Novavax почала випробування вакцини проти коронавірусу

Американська біотехнологічна компанія Novavax почала випробування на людях своєї протикоронавірусної вакцини в Австралії, та очікує попередніх результатів щодо її ефективності й безпечності у липні.

25 травня компанія Novavax оголосила про перший етап клінічних випробувань в Австралії на 130-ти здорових учасниках віком від 18 до 59 років.

Очікується, що пізніше в рамках другої фази буде проведено дослідження в декількох країнах, включаючи Сполучені Штати, для оцінки імунітету, безпечності і реакції на хворобу COVID-19 в більш широкому віковому діапазоні.

Близько десятка компаній нині перебувають на ранніх стадіях тестування вакцини проти COVID-19, або ось-ось мають його розпочати, в основному – це компанії у США, Європі та Китаї.

Поки невідомо, чи спрацює котрась із вакцин від коронавірусу, що уразив майже 5,5 мільйона людей по всьому світу і забрав життя 345-ти тисяч.

Кожна вакцина використовує різні технології, щоб викликати імунну «відповідь» на боротьбу з вірусом.

Потенційну вакцину від Novavax назвали NVX CoV2373. Вона використовує так звану технологію рекомбінантних наночастинок.