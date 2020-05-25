Коронавірус у 10 цитатах: в очікуванні вакцини

Повернення до звичного життя людей до винаходу вакцини не буде – з цією думкою погоджуються вчені, політики та оглядачі. Радіо Свобода зібрало 10 коротких цитат, які відображають поширені точки зору щодо викликів, що стоять перед світом напередодні створення вакцини від коронавірусної хвороби COVID-1​.

1. COVID-1​ «може ніколи не зникнути»

«Цей вірус може стати ще одним ендемічним вірусом… і він може ніколи не зникнути»,

– експерт з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян.

2. Коли чекати на вакцину

«Понад 30 років минуло відтоді, як вчені виявили ВІЛ, вірус, що викликає СНІД, і у нас все ще немає вакцини. Вірус лихоманки денге ідентифікували у 1943 році, але першу вакцину затвердили лише минулого року, і навіть тоді, на тлі занепокоєнь, вона погіршувала перебіг інфекції у деяких людей. Найшвидша вакцина, яка була коли-небудь розроблена, була проти паротиту – на її розробку знадобилося чотири роки»,

– The Guardian.

3. Гонка держав за вакцину

«Неможливо знати, [яка держава] виграє цю гонку [вакцин]. На кону великі ставки. Окрім порятунку життів, мова йде також про владу, прибутки та національний престиж»,

– Стюарт Блум, The New York Times

4. Підхід «моя держава – перша»​

«Для тих, хто вірить, що вакцина проти COVID-19 припинить або значною мірою стримає цю пандемію, або хто сподівається, що нові препарати будуть винайдені для боротьби з її наслідками, є багато причин для занепокоєння. Замість того, щоб спільно працювати над розробкою та реалізацією глобальної стратегії, все більша кількість країн застосовує підхід «моя держава – перша» до розробки та розповсюдження потенційних вакцин чи інших фармацевтичних препаратів»,

– Harvard Business Review

5. Інформаційна війна

«Вся дезінформація, яку ми вже побачили до цього часу, така, як неправдиві чутки про те, що вежі мобільного зв’язку 5G «підживлюють коронавірус», що вживання відбілювачу або дія ультрафіолету «може вилікувати коронавірус»…, це може бути лише розминка для набагато більшої інформаційної війни, коли ефективна вакцина стане доступною для громадськості. Ця війна може протиставити чиновників та посадовців галузі охорони здоров’я антивакцинаторському руху, який заповнює соціальні мережі дезінформацією, теоріями змови та пропагандою, спрямованими на переконання людей у тому, що вакцина – це «загроза», а не диво, що врятує життя та економіку»,

– Кевін Рус, The New York Times

6. Протиріччя щодо вакцини

«Як саме сприйматимуть вакцину проти COVID-19, ймовірно, залежатиме від сприйняття її ризиків та переваг, які, в свою чергу, залежатимуть від її ефективності та моменту пандемічного циклу, коли вона з’явиться. Зрештою, протиріччя щодо вакцини у 1976 році посилилися через те, що пандемії грипу так і не сталося; тобто ризики вакцини явно перевищували її переваги»,

– Сара Женг, The Atlantic

7. Навчитися жити з вірусом

«На всіх [рівнях суспільства] нам потрібно ... знайти спосіб, як безпечно жити й працювати. І, знову ж таки, мова не про те, щоб змусити вірус зникнути. А про те, щоб жити з ним. Про те, щоб знайти компроміс, який поважатиме нас як індивідів, поважатиме наше суспільство та братиме до уваги цей бридкий патоген»,

– Елізабетта Ґроппеллі, італійська вірусологиня та викладачка з питань глобального здоров’я у Лондонському університеті Сент-Джорджа в інтерв’ю Радіо Свобода

8. Перші успіхи можуть з’явитися восени

«На жаль, ми дійсно не знаємо, яка вакцина спрацює і чи буде вона взагалі. Якщо нам пощастить, ми восени отримаємо вказівки щодо ефективності (потенційної вакцини)… Але все одно потрібно чимало часу, поки затверджена діюча речовина не стане доступною у великих кількостях для населення планети»,

– керівник GAVI (Глобальний альянс з вакцин і імунізації) Сет Берклі в інтерв'ю NZZ am Sonntag.

9. Вплив на інші вакцини

«За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, життя майже 80 мільйонів дітей у віці до 1 року перебувають під загрозою. Програми вакцинації проти кору, поліомієліту та холери були призупинені на тлі пандемії коронавірусу»,

– Deutsche Welle.

10. Світ після пандемії

«Світ, який ми знали до COVID-19, залишився позаду. А той, що настане після [пандемії], принаймні частково залежить і від нас»,

– Politico.