Колишній спікер парламенту Киргизстану помер від COVID-19

Колишній спікер парламенту Киргизстану Мукар Чолпонбаєв помер після інфікування коронавірусом. 24 травня в інфекційній лікарні в столиці Бішкеку повідомили, що 70-річний політик помер від численних ускладнень, пов’язаних з коронавірусом. До того Чолпонбаєва підключили до апарату ШВЛ.

Чолпонбаєв займав пост спікера парламенту та міністра юстиції в 1990-х роках і відтоді брав активну участь в політичному житті країни.

У березні, коли коронавірус поширювався по всій земній кулі, Чолпонбаєв виступав на мітингу в Бішкеку з вимогою відставки уряду і ухвалення конституційних змін.

За офіційними даними влади Киргизстану, в країні від COVID-19 померли 15 людей, всього зафіксовано 1403 випадків інфікування.