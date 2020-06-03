Чехія швидкими темпами виходить із коронавірусного локдауну. В країні відкриваються кафе, ресторани та салони краси. Успіх Чехії в боротьбі з COVID-19 пов’язують із вчасним запровадженням обмежень та дисципліною громадян. Велику роль у подоланні коронавірусної хвороби відіграли чеські лікарі, які досі щодня борються за життя хворих. Як виглядає один день із лікарем однієї з лікарень у Празі? Які умови роботи та чи вистачає у чеських медиків захисних засобів?