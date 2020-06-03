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03 червня 2020, Київ 15:14
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Чеські лікарі на передовій боротьби з COVID-19 – відео

Чеські лікарі на передовій боротьби з COVID-19 – відео
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Чеські лікарі на передовій боротьби з COVID-19 – відео

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Чехія швидкими темпами виходить із коронавірусного локдауну. В країні відкриваються кафе, ресторани та салони краси. Успіх Чехії в боротьбі з COVID-19 пов’язують із вчасним запровадженням обмежень та дисципліною громадян. Велику роль у подоланні коронавірусної хвороби відіграли чеські лікарі, які досі щодня борються за життя хворих. Як виглядає один день із лікарем однієї з лікарень у Празі? Які умови роботи та чи вистачає у чеських медиків захисних засобів?

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