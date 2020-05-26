Нарада у Зеленського: страхувати всіх медиків на передовій і залучити волонтерів для виходу з карантину

Президент Володимир Зеленський доручив «зібрати документи, які дадуть змогу зрозуміти, коли будуть застраховані лікарі», що працюють із хворими на COVID-19. Як повідомляє пресслужба голови держави, Зеленський сказав про це 26 травня на традиційній нараді з представниками Кабінету міністрів і головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню COVID-19.

«Ми говорили про хороший приклад Луганської облдержадміністрації, яка застрахувала всіх медиків, котрі працюють на передовій. Я вже наголошував, що це треба втілити по всій Україні. Будь ласка, зберіть усі документи, які дадуть зрозуміти, коли наші лікарі будуть застраховані», – звернувся президент до міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова.

Крім того, Зеленський висловився за залучення волонтерів для допомоги у дотриманні заходів безпеки під час виходу з карантину, як це роблять в Італії.

«Це дуже хороша ідея. Підтримую її втілення в Україні. Волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції, носіння масок. Таким чином, виходячи з карантину, ми пам’ятали б, що загроза все ще існує й треба дотримуватися правил безпеки», – сказав президент.

За даними МОЗ, понад чотири тисячі медпрацівників в Україні захворіли на COVID-19. Це близько 20% від усіх інфікованих.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня.



