COVID-19: порівняння ситуації в Україні, Білорусі і Росії

Станом на 23 травня 2020 року у світі від початку пандемії коронавірусу:

на COVID-19 захворіло понад 5,3 мільйони людей;

понад 340 тисяч померли

більше 2,16 мільйонів вилікувалися

Пропонуємо порівняти ситуацію у сусідніх Україні (запроваджувався жорсткий карантин), Білорусі (не запроваджувався карантин) і Росії (запроваджувалися карантинні заходи).

Україна

Станом на 23 травня, за даними МОЗ, в Україні зафіксували:

понад 20 тисяч випадків інфікування коронавірусом;

від COVID-19 померли 605 людей;

6929 – одужали;

минулої доби підтвердили 432 нових випадки;

кількість отриманих Центром громадського здоров’я підозр на Covid-19 – 51686 (+1050);

кількість проведених ПЛР-тестувань від початку пандемії: 277712 (+10527).

Загалом найбільше хворих на COVID-19 у Чернівецькій області –- близько 3 тисяч людей, і в Києві – 2,5 тисячі.

Попри це, 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, який триватиме місяць.

Від суботи, 23 травня, у Києві відновлює роботу наземний громадський транспорт, метро розпочне працювати з 25 травня.

Також із 23 травня розпочинають роботу магазини площею до 1000 квадратних метрів, відкриваються спортивні й дитячі майданчики у парках, скверах, на прибудинкових територіях.

Від 25 травня почнуть працювати ринки.

Хоча під час ранкового брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що подальше пом’якшення карантину у Києві неможливе через незадовільні показники інцидентності, пізніше у Facebook він написав, що за новими даними «рівень захворюваності по місту Київ зараз становить 11,7 на 100 тисяч населення при нормі 12. Це означає, що Київ може переходити на другий етап виходу з карантину» .

Із 1 червня, за словами мера, в столиці розпочнуть працювати дитячі садочки, до шкіл повернуться лише випускники 11-х класів, що складатимуть ЗНО; відкриються заклади професійно-технічної і вищої освіти для випускників та абітурієнтів; відновлять роботу дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спортзали та фітнес-центри (без роботи басейнів); відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.

З 1 червня «Укрзалізниця» відновлює пасажирські перевезення, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Тим часом, « областей ще не готові до пом'якшення заходів безпеки. Це Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська області, а також Закарпаття та Волинь. Ці регіони не відповідають критеріям щодо показників захворюваності, заповненості ліжок у лікарнях та кількості тестувань, які дали б змогу перейти до адаптивного карантину на нинішньому етапі», – повідомляє ​сайт президента Володимира Зеленського.

Натомість, міністр Степанов повідомив про 9 областей.

Учені в Україні розробили тести на COVID-19. Про це просили МОЗ і РНБО, але тепер держава їх не закуповує

Білорусь

А от у Білорусі, за офіційними даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 23 травня:

понад 35 тисяч людей інфікованікоронавірусом;

від COVID-19 померло 194 людини;

понад 13 тисяч пацієнтів одужали,

за останню добу виявили ще 941 випадок захворювання.

У столиці Білорусі Мінську попри епідемію коронавірусу 9 травня відбувся масштабний військовий парад. ВООЗ закликала владу Білорусі до «альтернативи» святкуванню Дня перемоги, щоб «не ризикувати людськими життями». Однак Лукашенко відмовився скасовувати парад.

У Білорусі не запроваджені ніякі обмежувальні заходи у зв'язку з епідемією.

Експерти кажуть, що при такій ситуації важко говорити про достовірну статистику.

Росія

У Росії :

за останню добу виявили 9434 нових випадки захворювання на COVID-19,

найбільше нових випадків за останню добу виявили у Москві – понад 3 тисячі людей;

загальна кількість хворих в країні сягнула майже 336 тисяч;

інфікування спостерігається у 85 регіонах;

найбільше смертей від COVID-19 зафіксовано у Москві, Підмосков'ї та Санкт-Петербурзі;

офіційно зареєстровано 3388 смертей

одужали вже 107 936 людей

Як повідомляється на сайті російського оперативного штабу із боротьби проти поширення коронавірусу, на 23 травня найбільша кількість інфікованих у Москві, Московській області, Санкт-Петербурзі, Нижегородській області, Республіці Дагестан, Свердловської області, Ростовській області, Краснодарському краї, Калузькій області, Красноярському краї і Тульській області.

При цьому деякі регіони Росії поступово заявляють про послаблення карантинних обмежень, введених через пандемію.

Так, у Московській області з 23 травня скасували дію електронних перепусток. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в столиці обмеження поки збережуться.

Водночас, російське інформаційне агентство Інтерфакс повідомило із посиланням на академіка РАН Олександра Гінцбурга, що працівники Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені Гамалії МОЗ Росії перевірили на собі потенційну вакцину від коронавірусу SARS-CoV-2.

Гінцбург, який очолює цей заклад, додав, що у випробуваннях брали участь розробники вакцини, організатори доклінічних досліджень і технологи. Ні в кого з них не виникло побічних ефектів.

Вчений уточнив, що розробники не стільки випробували на собі вакцину, «скільки захистили себе для того, щоб продовжувати її розробку в умовах пандемії». Зараз проходить фінальний етап доклінічних випробувань. Клінічні випробування вакцини, за словами академіка, можуть завершитися до кінця літа.

Росія посідає другу сходинку у світі за розповсюдженням коронавірусу після США.

Сотні компаній та дослідницьких інститутів у всьому світі намагаються розробити вакцину від COVID-19 та шляхи лікування хвороби.

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