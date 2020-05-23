МОЗ: до послаблення карантину не готові 9 областей

Станом на ранок 23 травня дев’ять областей України не готові перейти до другого етапу послаблення карантину. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, зняти частину обмежень не готові Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька область.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сьогодні повідомив, що другий етап послаблення карантину може почати Київ.

В Україні станом на 23 травня підтвердили 20 580 випадків захворювання на COVID-19, одужали 6929 людей, померли – 605.