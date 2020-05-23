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23 травня 2020, Київ 15:24
Новини | Коронавірус

МОЗ: до послаблення карантину не готові 9 областей

За даними МОЗ, більшість областей України готові до пом'якшення карантину

Станом на ранок 23 травня дев’ять областей України не готові перейти до другого етапу послаблення карантину. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, зняти частину обмежень не готові Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька область.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сьогодні повідомив, що другий етап послаблення карантину може почати Київ.

В Україні станом на 23 травня підтвердили 20 580 випадків захворювання на COVID-19, одужали 6929 людей, померли – 605.

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