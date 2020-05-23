МОЗ все ж дозволило Києву почати другий етап пом’якшення карантину

Міністерство охорони України дозволило Києву перейти до другого етапу пом’якшення карантинних обмежень. Про це у «Фейсбуці» повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Гарна новина для киян. Нещодавно мені надійшли нові дані щодо показників готовності регіонів до послаблень карантину. Рівень захворюваності по місту Київ зараз становить 11,7 на 100 тисяч населення при нормі 12. Це означає, що Київ може переходити на другий етап виходу з карантину. Далі – справа за рішенням міської комісії ТЕБ та НС», – написав він.

Під час ранкового брифінгу Степанов заявляв, що подальше пом’якшення карантину у Києві неможливе через незадовільні показники інцидентності.

У Києві сьогодні, 23 травня, відбулося засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, за результатами якої було ухвалене рішення про запуск о 12-й годині цього ж дня наземного пасажирського транспорту. Незмінними лишилися і плани запустити метро 25 травня.

При цьому мер столиці Віталій Кличко вранці у суботу повідомив, що минулої доби в столиці лабораторно підтвердили ще 47 випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість хворих становить 2 569.

В Україні станом на 23 травня підтвердили 20 580 випадків захворювання на COVID-19, одужали 6929 людей, померли – 605.