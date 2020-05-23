Степанов заявив, що пом’якшення карантину у Києві неможливе

Статистика щодо Covid-19 у Києві робить неможливим пом’якшення карантину у столиці. Про це на брифінгу 23 травня заявив глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

«Зараз в Києві показник інцидентності перевищує 12 і перебуває на рівні 15. Звичайно, якщо ми говоримо про сьогоднішній день, перехід до другого етапу пом'якшення поки неможливий», –наголосив Степанов, відповідаючи на питання щодо запуску метро у Києві 25 травня.

Очільник МОЗ додав, що найближчими днями ситуація в столиці може змінитися і тоді рішення щодо пом’якшення карантину ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ та НС.

У Києві сьогодні, 23 травня, відбулося засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, за результатами якої було ухвалене рішення про запуск о 12-й годині цього ж дня наземного пасажирського транспорту. Незмінними лишилися і плани запустити метро 25 травня.

При цьому мер столиці Віталій Кличко вранці у суботу повідомив, що минулої доби в столиці лабораторно підтвердили ще 47 випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість хворих становить 2 569.

В Україні станом на 23 травня підтвердили 20 580 випадків захворювання на COVID-19, одужали 6929 людей, померли – 605.