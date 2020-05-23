В Україні від COVID-19 померли понад 600 людей – МОЗ

В Україні станом на 23 травня підтвердили 20 580 випадків захворювання на COVID-19, одужали 6929 людей, померли – 605. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Минулої доби підтвердили 432 нових випадки.

За час епідемії було проведено 277,7 тисяч ПЛР-тестів.

«Загалом захворіли 1494 дитини та 4000 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 141 пацієнт, з них 1244 дітей та 3268 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6439 осіб, з них 250 дітей та 732 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики», – мовиться у повідомленні.

Найбільше хворих на COVID-19 у Чернівецькій області (2964) та Києві (2569).

У світі станом на ранок 23 травня зафіксовано понад 5,2 мільйона випадків інфікування коронавірусом. Померли більш ніж 338 тисяч людей, одужали понад 2 мільйона.