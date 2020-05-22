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22 травня 2020, Київ 12:09
Новини | Коронавірус

Сербія відкрила в’їзд для іноземців без тестування на COVID-19

Люди гуляють біля берега річки Сави у Белграді, Сербія, 13 травня 2020 року

Іноземні громадяни можуть із 22 травня в’їжджати до Сербії без тестування на COVID-19 та без 14-денної самоізоляції, яка досі була обовʼязковою, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Таке рішення влада ухвалила після заяв кризового штабу, що поширення епідемії призупинено.

Відтак, іноземці на кордоні від сьогодні отримують інформацію про правила поведінки та адреси медичних закладів, до яких можуть звернутися, в разі потреби.

Рішенням уряду також допущені зібрання до 100 осіб, як просто неба, так і у закритих приміщеннях, при чому всі повинні мати захисні маски й дотримуватися відстані два метри один від одного.

Сербська авіакомпанія «Ер Србіа» відновила рейси до Цюриха й Франкфурта, найближчим часом буде відкрите авіасполучення до Лондона, Відня, Парижа й Амстердама.

Станом на 22 травня в Сербії зафіксовано 10919 випадків захворювання на COVID-19, померли 235 людини. Найбільше жертв було в двох закладах для літніх людей.

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