У Києві з 12-ї години запрацює наземний пасажирський транспорт, незважаючи на майже 50 нових випадків COVID-19

У Києві з 12:00 23 травня запрацює наземний пасажирський транспорт. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

При цьому зазначається, що регулярні пасажирські перевезення відновлюються за умови перевезення пасажирів лише на сидячих місцях.

«Сьогодні проведено засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації. Ми врахували зміну показників для послаблення протиепідемічних заходів. Так, у столиці загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення становить менше ніж 12 осіб, а саме 11,7 %. Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50% а саме: 35%», – заявив Мондриївський.

Метро, як і планувалося, мають запустити 25 травня.

При цьому мер столиці Віталій Кличко вранці у суботу повідомив, що минулої доби в столиці лабораторно підтвердили ще 47 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 14 хворих – медики.

«На сьогодні в столиці вже 2 569 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», – зазначив Кличко.

В Україні станом на 23 травня підтвердили 20 580 випадків захворювання на COVID-19, одужали 6929 людей, померли – 605.