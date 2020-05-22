Дніпропетровщині дозволили пом’якшити карантин і запустити громадський транспорт

На Дніпропетровщині збираються пом’якшити карантин. Ввечері 22 травня на селекторній нараді керівництва області з Кабміном і МОЗ ухвалене рішення про те, що Дніпропетровська область відповідає критеріям і тепер входить до переліку територій, які можуть переходити до другого етапу послаблення карантину, підтвердили Радіо Свобода в пресслужбі обласної ради.

Рішення обласної спецкомісії з питань надзвичайних ситуацій вже готове, зокрема в ньому йдеться про запуск громадського транспорту, поінформували в облраді.

Воно буде розповсюджено після оприлюднення рішення МОЗ, повідомив голова облради Святослав Олійник.

Наразі на сайті МОЗ вже оновлена інформація про готовність регіонів.

Вранці 22 травня МОЗ оприлюднило список регіонів, не готових до послаблення карантину, куди ввійшла й Дніпропетровщина.

Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко заявив, що регіон не включили до списку готових через «формальний показник» – невідповідність встановленій міністерством нормі ПЛР-тестів на день на 100 тисяч населення.

«Проте цей показник досить формальний. Наприклад, якщо в регіоні мало контактних осіб, то і великої кількості тестувань не буде», – сказав Олександр Бондаренко.

У пресслужбі ОДА також повідомили, що обласна влада веде переговори з МОЗ.

Напередодні міська влада Кривого Рогу вирішила запустити громадський транспорт у звичному режимі – без спецперепусток – попри те, що рішення про помякшення карантину в області ще не було. У пятницю транспорт запрацював без спецперепусток. Водночас в обласному центрі спецперепустки, як і раніше, діяли.

З 11 травня у Дніпрі відновили роботу усіх маршрутів трамваїв і тролейбусів й запустили більшість маршрутів громадського транспорту. Транспорт не ходив у звичному режимі близько двох місяців після запровадження карантину – тільки для працівників критичної інфраструтури, за наявності спецквитка, маски й рукавичок.