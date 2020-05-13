Лукашенко: після параду до Дня перемоги в Мінську вдвічі поменшало випадків пневмоній

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після параду до Дня перемоги в Мінську захворюваність на пневмонії знизилась у два рази.

«Що ми отримали? У Мінську значно – вчора в два рази – зниження пневмоній. І я вчора перехрестився: дай Бог, щоб ми і далі так по пневмоніям пройшлися», – сказав Лукашенко.

Він заявив, що не сумнівався в тому, що перебування на відкритому повітрі під час параду не є шкідливим в порівнянні з перебуванням у закритих приміщеннях.

«З приводу параду – абсолютно був переконаний, що люди перебувають на повітрі, це не гірше, ніж вони там десь будуть замкненими», – сказав Лукашенко.

У столиці Білорусі Мінську попри епідемію коронавірусу 9 травня відбувся масштабний військовий парад. ВООЗ закликала владу Білорусі до «альтернативи» святкуванню Дня перемоги, щоб «не ризикувати людськими життями». Однак Лукашенко відмовився скасовувати парад.

За даними влади, станом на 12 травня кількість інфікованих COVID-19 в Білорусі склала майже 25 тисяч, 142 людини померли.