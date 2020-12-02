«Результат за 45 хвилин». Чехи розробили тести на COVID-19 – швидші та дешевші

Брно – Швидкі та недорогі тести на «ковід» розробили в Чехії. Науковці технологічного центру у місті Брно перебувають на фінальній стадії тестування технології, яка дає змогу отримати результат протягом 45 хвилин. Ба більше, для цього не обов’язково везти зразки до лабораторії. Необхідні прилади для отримання результатів тепер вміщаються у невелику валізу. На собі швидке тестування випробували кореспонденти Радіо Свобода.

Аби спробувати на собі швидкі тести, вирушаємо до міста Брно, що у кількох годинах автівкою від столиці Чехії Праги. Саме там розташований один із дослідницьких чеських центрів «CEITEC».

«Вітаю вас у нашому центрі! Тут розташовані лабораторії молекулярної та структурної біології», – запрошує кореспондентів Радіо Свобода до будівлі один із науковців Філіп Парди.

Ми проходимо крізь надсучасні лабораторії, в яких працюють науковці та інженери з усього світу. Науковій групі Філіпа доручили якраз розробку швидких тестів на «ковід».

«Навесні, коли почалася пандемія, ми отримали грант від держави на створення набору для швидкого розпізнавання коронавірусу. Уже тоді ми бачили, що це можливо – ми отримали всі елементи, яких нам бракувало, та занурились у роботу», – розповідає науковець.

Перш ніж розповісти, як же працює їхня технологія, Філіп веде нас випробувати тест на собі: «Сідайте, будь ласка. Не бійтеся, це буде швидко і не боляче». Зразки беруть тим же способом, що й ПЛР-тест. Так само великою ватною паличкою лаборант бере їх із носової порожнини чи горла.

Відібрані зразки так само поміщають до маленької пробірки, аби було легше працювати з біологічним матеріалом. Однак далі методи виявлення наявності вірусу йдуть різними шляхами.

При ПЛР-тестуванні з відібраного зразка виділяють один ген і копіюють його, отримуючи велику кількість копій. Потім додають до нього реагенти, які мають вказати на наявність вірусу. Для цього потрібна спеціальна лабораторія, дорогі реагенти та немало часу. У технології ж, яку для виявлення коронавірусу застосовують Філіп із колегами, відібрані зразки піддають впливу температури.

«У нашому методі «LAMP» застосовується лінійна ізотермічна ампліфікація. Ми нагріваємо зразки до 65 градусів. Перед цим ми додаємо до них спеціальний чутливий фермент, який має певне забарвлення. Якщо тест позитивний – він змінить колір. На нашу думку, такий метод простіший і чутливіший щодо впізнавання із базового зразка», – розповідає науковець.

За словами Філіпа, методика не нова. Її використовують, зокрема, для діагностики онкозахворювань. Учені вирішили, чому б не застосувати цей самий принцип для виявлення коронавірусу. І результат перевершив очікування. Ба більше, отримавши перші результати, вчені почали розробку портативної лабораторії.

«Це прототип набору для тестування. Тут усе необхідне – невеличка центрифуга та нагрівальний елемент. Звичайно, вдома це зробити буде складно, без лаборанта тут не обійтися. Однак уявіть мобільну бригаду, яка приїздить у важкодоступні місця та швидко може протестувати велику кількість людей», – Філіп демонструє валізу-лабораторію для швидких тестів.

Такими наборами, розповідає Філіп, уже зацікавились у чеській поліції – як можливістю діагностики «ковіду» у в’язницях. Тим часом після того, як тест узяли у кореспондента Радіо Свобода, минула майже година.

«Подивимося на ваш результат. Ми не бачимо зміни кольору. У вас усе в порядку, вірусу ми не знайшли. Вітаємо!», – повідомляють про результат науковці.

Позитивний тест має інший відтінок. Якщо його виявляють, вчені роблять повторний ПЛР, аби переконатися достеменно.

«Ми й далі працюємо над чутливістю тесту. У сильно інфікованих ми досягли вже більш як дев'яностовідсоткової точності. Це те, що нам потрібно вдосконалити якнайшвидше. Сподіваюся, ми зможемо зробити це до кінця року», – розповідає Філіп Парди.

Декілька фармацевтичних компаній уже зацікавилися технологією та чекають від науковців завершення роботи. Скільки коштуватиме такий тест, тут поки що сказати не можуть. Однак переконані – ціна точно буде нижчою за ту, яку нині просять за швидкий тест. Наприклад, в аеропорту Праги він коштує близько 9 тисяч гривень у перерахунку.

Схожі тести розробляють і вчені по всьому світу. Відтак тестування на основі LAMP уже проводять у лондонському аеропорту Хітроу, де пасажири можуть отримати результати менш ніж за годину. Дослідники в Нью-Делі, Індія, працюють над паперовим тестом із використанням технології редагування генів CRISPR, предметом цьогорічної Нобелівської премії з хімії.