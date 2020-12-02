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02 грудня 2020, Київ 22:33
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Велика Британія затвердила вакцину Pfizer і планує широкомасштабне використання в лічені дні – відео

Велика Британія затвердила вакцину Pfizer і планує широкомасштабне використання в лічені дні – відео
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Велика Британія затвердила вакцину Pfizer і планує широкомасштабне використання в лічені дні – відео

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Велика Британія – перша країна, яка затвердила вакцину проти COVID-19, розроблену фармацевтичними компаніями Pfizer та BioNTech. Вакцина є однією з декількох, які продемонстрували свою високу ефективність у запобіганні вірусу під час масштабних випробувань. Британія готується розпочати розподіл близько 800 000 доз уже наступного тижня. Головний пріоритет отримають медичні працівники та вразливі верстви населення. (Автор: Марґот Вафф. Відео Reuters, AP, AFP)

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