Туреччина відмовилася від російської вакцини проти COVID-19

Туреччина не стане купувати російську вакцину від коронавірусної інфекції, повідомляє Reuters. Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що препарат не пройшов необхідних лабораторних досліджень, тому жодна країна світу не може видавати дозвіл на його використання.

Міністр не сказав назву вакцини, але раніше в російському міністерстві охорони здоров’я говорили про зацікавленість Туреччини в придбанні вакцини «Супутник V».

Російський фонд прямих інвестицій, який займається підтримкою "Супутник V", на запит Reuters не відповів. Джерело російської агенції ТАСС у фонді заявило, що переговори ще тривають.

Агентство відзначає, що Туреччина закупила 50 мільйонів доз вакцини у китайської компанії Sinovac Biotech і планує розпочати масову вакцинацію вже в грудні. За словами міністра охорони здоров’я, Анкара також має намір закупити 25 мільйонів доз препарату розробки Pfizer і BioNTech до кінця 2021 року.

З початку пандемії COVID-19 у Туреччині захворіли майже 900 тисяч людей. Понад 15 тисяч пацієнтів померли. Всього в країні живе приблизно 83 мільйони людей.

Незалежних оцінок результатів дії препарату російської розробки наразі немає.