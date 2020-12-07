Початок кінця пандемії СOVID-19. Велика Британія і Росія розпочали масову вакцинацію, а що Україна?

Велика Британія і Росія почали масові вакцинування. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Ґебреєсус заявляє про ймовірний початок кінця пандемії. Під час спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН він сказав: «З позитивними результатами випробувань вакцин в останні тижні, світло в кінці тунелю стабільно стає яскравішим. Хоча шлях уперед залишається ще складним, ми можемо почати мріяти про кінець пандемії». А коли чекати на початок вакцинування в Україні?

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Ґебреєсус закликав країни ООН інвестувати у вакцину, у попереджувальні заходи, щоб уникнути наступної пандемії, а також краще фінансувати сферу охорони здоров'я у своїх країнах.

Велика Британія: масова вакцинація

Керівництво британської Національної системи охорони здоров’я оголосило про початок цього тижня програми щеплення населення від COVID-19, повідомляє кореспондент «Голосу Америки»​ у Лондоні Богдан Цюпин.

Велика Британія стала першою західною країною, де видали дозвіл на застосування нової вакцини компаній Pfizer/BioNTech.

Передбачають, що упродовж цього тижня Британія матиме 800 000 доз вакцини, яку везуть з виробництв у Бельгії в холодильниках, здатних підтримувати температуру нижче – 70 градусів за Цельсієм.

Через особливі вимоги щодо зберігання препарат триматимуть у лікарнях зі спеціальним устаткуванням і щеплення першими отримуватимуть працівники системи охорони здоров’я, а також люди похилого віку.

А що в Росії?

Щеплення від COVID-19 російською вакциною уже проводиться у деяких регіонах Росії.

Вакцина «Спутнік V» отримала ліцензію міністерства охорони здоров'я Росії ще у серпні, але офіційно препарат перебуває на стадії випробування.

Мер Москви минулими вихідними оголосив план про вакцинування 7 мільйонів мосвичів із приблизно 13-мільйонного населення російської столиці.

Проте, за повідомленнями російських ЗМІ, виробники до кінця цього року зможуть забезпечити лише близько 2 мільйонів доз вакцини.

У російських соціальних мережах ідуть обговорення якості вакцини, багато хто висловлює застереження щодо того, чи встигла вакцина пройти належне випробування.

Першими у Росії мають щеплювати лікарів і учителів.

Шостого грудня Росія зареєструвала новий рекорд у зростанні кількості виявлених випадків COVID-19 за день.

Росія перебуває на четвертому місці у світі за кількістю виявлених заражених після США, Індії та Бразилії.

Скільки чекати на колективний імунітет?

У США очікують, що цього тижня буде оголошене рішення стосовно дозволу на використання вакцини Pfizer/BioNTech, а до кінця місяця це зробить Європейський Союз.

Дозволи на використання у західних країнах також очікують вакцини від коронавірусу, які розробили компанії AstraZeneca і Moderna.

На стадії розробок перебуває ще низка інших вакцин, які можуть допомогти покласти край пандемії COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що для досягнення колективного імунітету необхідно вакцинувати принаймні 65-70% населення.

Урядовці та фахівці застерігають, що процес імунізації забере багато місяців і тому упродовж цієї зими коронавірус залишатиметься великою проблемою і загрозою для людей.

Коли вакцинуватимуть в Україні?

Україна – на шістнадцятому місці у світі за кількістю виявлених інфікованих коронавірусом.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив на брифінгу 5 грудня, що він підписав технічні документи з альянсом приватних та урядових організацій GAVI на постачання в Україну вакцини від коронавірусу.

«Вчора я підписав технічні важливі документи з альянсом GAVI з ініціативи COVAX. Відповідно до цієї глобальної ініціативи, ми повинні отримати 8 млн доз вакцин, які прийдуть до нас в країну», – зазначив Степанов.

За його словами, вакцину в Україні очікують наприкінці 1-го – на початку 2-го кварталу наступного року.

До кінця 2021 року безкоштовну вакцину від коронавірусу отримає понад 20 мільйонів українців. Про це 5 грудня повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Першочергово безкоштовна вакцинація в Україні буде доступна для таких груп населення:

Медичні працівники, включно з особами, котрі беруть безпосередню участь у заходах з протидії епідемії;

Військовослужбовці, котрі беруть участь в операції Об'єднаних сил;

Соціальні працівники;

Особи, що проживають у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, а також персонал таких закладів;

Люди похилого віку (від 60 років і старші)

Учителі та інші працівники сфери освіти;

Працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Національну поліцію України, Національну гвардію України, Службу безпеки України, військовослужбовців Збройних Сил України, Міністерство внутрішніх справ України;

Особи, що перебувають у місцях обмеження волі та слідчих ізоляторах та працівники таких установ;

Дорослі (віком від 18 до 59 років) із супутніми захворюваннями, які знаходяться у групі ризику (люди, у яких діагностовано захворювання ендокринної системи, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання дихальних шляхів, хронічні захворювання нервової системи, хронічні захворювання сечовидільної системи, онкологічні захворювання, хронічні захворювання органів кровотворення та крові).

Встановлення пріоритетності цільових груп населення узгоджується з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, зазначають у МОЗ.

Читайте ще:

«Точка неповернення вже пройдена. З лікарень уночі телефонують і просять концентратор» – одеська волонтерка про лікування COVID-19

COVID за ґратами: правозахисники піддають сумніву офіційні дані​