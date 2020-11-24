«Я відчувала «ковід» як токсичне захворювання» – відео з інфекційного відділення

В Одеській області центральна районна лікарня міста Арциз готується відкрити третє відділення для «ковідних» пацієнтів. Обласний департамент охорони здоров’я незабаром виділить лікарні кріоконцентратори і апарат штучної вентиляції легень. Нове відділення – це 40 ліжок для лікування пацієнтів із COVID-19. Наразі в лікарні їх тільки 75, і цього не вистачає, каже генеральний директор закладу Зіновій Челак. Лікарня обслуговує п’ять районів області, з початком зими місцеві інфекціоністи чекають на збільшення числа випадків захворювання.