«Я відчувала «ковід» як токсичне захворювання» – відео з інфекційного відділення
В Одеській області центральна районна лікарня міста Арциз готується відкрити третє відділення для «ковідних» пацієнтів. Обласний департамент охорони здоров’я незабаром виділить лікарні кріоконцентратори і апарат штучної вентиляції легень. Нове відділення – це 40 ліжок для лікування пацієнтів із COVID-19. Наразі в лікарні їх тільки 75, і цього не вистачає, каже генеральний директор закладу Зіновій Челак. Лікарня обслуговує п’ять районів області, з початком зими місцеві інфекціоністи чекають на збільшення числа випадків захворювання.
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Ірина Костенко, Ірина Халупа
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