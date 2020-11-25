В Україні виявили майже 14 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні протягом минулої доби виявили 13 882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 684 дитини і 615 медпрацівників.

За минулу добу шпиталізували 1 818 людей, 229 людей померли. Одужали 8 420 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), Києві (980), Одеській (976) і Київській (961) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 661 858 людей, 307 778 – одужали, померли – 11 492;