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08 грудня 2020, Київ 12:47
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Нове довкола COVID-19 на 7 грудня – відео

Нове довкола COVID-19 на 7 грудня – відео
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Нове довкола COVID-19 на 7 грудня – відео

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Росія розпочала широкомасштабну кампанію добровільної вакцинації, першими отримують вакцину Sputnik-V медичні працівники та вчителі; Велика Британія розпочинає процедуру вакцинації 8 грудня, вона стала першою країною, яка затвердила вакцину Pfizer / BioNTech; Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані отримав позитивний результат тесту на коронавірус; світ готується до свого першого Різдва на тлі пандемії COVID-19. (Автор: Стюарт Грір, відео Reuters)

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