Росія розпочала широкомасштабну кампанію добровільної вакцинації, першими отримують вакцину Sputnik-V медичні працівники та вчителі; Велика Британія розпочинає процедуру вакцинації 8 грудня, вона стала першою країною, яка затвердила вакцину Pfizer / BioNTech; Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані отримав позитивний результат тесту на коронавірус; світ готується до свого першого Різдва на тлі пандемії COVID-19. (Автор: Стюарт Грір, відео Reuters)