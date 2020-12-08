Генсекретар ООН висловив співчуття через смерть українського миротворця в ДР Конго

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш висловив співчуття українському народу у зв’язку зі смертю старшого лейтенанта Збройних сил України Олександра Бривка, який виконував завдання у складі Стабілізаційної місії ООН у Демократичній Республіці Конго. Про це йдеться у листі генсекретаря ООН, надісланому на ім’я президента України Володимира Зеленського, повідомляє Офіс голови держави.

«Висловлюю щирі співчуття родині загиблого, державі та народу України у зв’язку з цією страшною втратою, а також дякую за внесок, який зробив ваш співвітчизник у нашу роботу заради миру в Демократичній Республіці Конго», – написав Ґутерріш.

Він також запевнив, що ООН налаштована на посилення зусиль щодо пом’якшення впливу пандемії COVID-19 на миротворчі місії та запобігання поширенню хвороби і вживатиме всіх заходів для безпеки миротворців та іншого персоналу.

Олександр Бривко помер від коронавірусної хвороби, перебуваючи в ДР Конго в складі місії ООН, 22 листопада.

Як повідомляло командування Медичних сил ЗСУ військовий захворів 7 листопада, спершу хвороба мала легкий перебіг. 16 листопада 2020 року стан здоров’я погіршився, і військового направили на стаціонарне лікування до госпіталю ООН ІІІ рівня (місто Гома, ДР Конго), а потім перевели до відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії госпіталя ООН ІV рівня (місто Найробі, Республіка Кенія).