Військовий ЗСУ помер від COVID-19 у Конго – командування Медичних сил

Військовослужбовець Збройних сил України помер від коронавірусної хвороби, перебуваючи в Конго в складі місії ООН, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ 23 листопада.

За повідомленням, це 26 зареєстрований летальний випадок серед українських військових. Військовий захворів 7 листопада, спершу хвороба мала легкий перебіг. Тест йому зробили 4 листопада, і він виявився позитивним.

«16 листопада 2020 року стан здоров’я погіршився і хворий був направлений на стаціонарне лікування до госпіталю ООН ІІІ рівня (місто Гома, ДР Конго), а в подальшому був переведений до відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії госпіталя ООН ІV рівня (місто Найробі, Республіка Кенія). 22.11.2020 року стан здоров’я пацієнта різко погіршився, почалась інтенсивна терапія, яка на жаль не дала позитивного результату», – повідомляє командування.

За даними Медичних сил, наразі на COVID-19 хворіє 2 882 українських військових, 6 159 – одужали. За попередню добу в складі ЗСУ виявили 51 хворого.

Вранці 23 листопада голова МОЗ повідомив, що за попередню добу в Україні виявили 10 945 нових випадків COVID-19. За добу госпіталізували 1 165 осіб, летальних випадків – 124, одужали – 4 143.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли 635 689 людей. Одужали 291 060 осіб, летальних випадків 11 075.