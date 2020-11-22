Доза вакцини Moderna буде коштувати 25-37 доларів – гендиректор компанії

Доза вакцини від коронавірусу компанії Moderna коштуватиме урядам держав від 25 до 37 доларів, в залежності від обсягів замовлення. Про це розповів генеральний директор компанії Стефан Бансел німецькому тижневику Welt am Sonntag (WamS).

«Наша вакцина, таким чином, коштує приблизно стільки ж, скільки щеплення від грипу – від 10 до 50 доларів», – розповів він.

У понеділок офіційний представник ЄС, який брав участь у переговорах, заявив, що Європейська комісія хоче укласти угоду з Moderna на поставку мільйонів доз вакцини-кандидата за ціною нижче 25 доларів за дозу. Бансел зазначив, що наразі угоди з Єврокомісією не украдено, але ведуться «конструктивні переговори».

Moderna нещодавно заявила, що її експериментальна вакцина на 94,5 відсотка ефективна в запобіганні COVID-19, ґрунтуючись на проміжних даних пізніх клінічних випробувань, і стала другим розробником, який повідомив про результати після Pfizer та її партнера BioNTech.

Американська компанія Pfizer та німецька компанія BioNTech повідомили 20 листопада, що подають заявку на екстрене використання вакцини від COVID-19 у США. Наразі у компаніях очікують, що у 2020 році вироблять до 50 мільйонів доз вакцини та близько 1,3 мільярда до кінця 2021-го.