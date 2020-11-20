BioNTech та Pfizer подають заявку на дозвіл на екстрене використання у США вакцини від COVID-19

Американська компанія Pfizer та німецька компанія BioNTech сьогодні, 20 листопада, подають заявку на екстрене використання вакцини від COVID-19 у США. Про це мовиться у пресрелізі, оприлюдненому Pfizer.

Зазначається, що компанії також мають намір отримати дозвіл на використання свого препарату по всьому світу, зокрема у Австралії, Канаді, Європі, Японії та Великій Британії, то ж подаватимуть заявки у регуляторні органи по всьому світу.

Наразі у компаніях очікують, що у 2020 році вироблять до 50 мільйонів доз вакцини та близько 1,3 мільярда до кінця 2021-го.

Pfizer заявляє, що на останніх стадіях результати випробувань вакцини проти COVID-19 показали, що вона є ефективною на 95 відсотків, і також видається, що вакцина захищає людей похилого віку, яким найбільше загрожує смерть від цієї хвороби.