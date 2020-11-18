Близько 4 млн українців зможуть провакцинуватись від COVID-19 за програмою COVAX у першій половині 2021 року – Ляшко

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримала підтвердження від ініціативи COVAX, створеної для швидкого і справедливого доступу вакцин від COVID-19 у світі, що може розраховувати на виділення на безплатній основі вакцини від коронавірусної хвороби для 20% населення.

«Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX, має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення, безкоштовно. Це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн», – повідомив Ляшко у фейсбуці.

Віктор Ляшко додав, що до глобального механізму COVAX включено, зокрема, кандидата у вакцини від виробника Moderna (США).

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«Попередні результати дослідження цієї вакцини вказали на 95% ефективності попередження розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. Ставимо перед собою завдання забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними та безпечними вакцинами у 2021 році, як за рахунок глобальних ініціатив, так і за рахунок державного бюджету України», – зазначив головний санлікар країни.

Напередодні голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що влада веде переговори зі світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцин для України, серед цих компаній є і Pfizer, і Moderna.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що вакцина сама по собі не зможе спинити пандемію COVID-19. Навіть після початку вакцинації доведеться продовжувати практику спостережень за поширенням коронавірусу; продовжувати тестувати людей, ізольовувати хворих тощо.

В Україні за попередню добу, 17 листопада, виявили 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я (рекордний показник – 12 524 інфікованих за добу – був зареєстрований 13 листопада).

За весь час пандемії в Україні захворіли 570 153 людини, одужали – 259 079. Померли від COVID-19 10 112 людей.