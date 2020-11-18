Україна закупить 6 мільйонів експрес-тестів – Шмигаль

Україна має намір закупити близько шести мільйонів експрес-тестів на COVID-19. Їх отримають сімейні лікарі й мобільні бригади швидкої допомоги, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету міністрів України 18 листопада.

За словами очільника уряду, комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав рішення Кабінету міністрів щодо виділення одного мільярда гривень на придбання експрес-тестів.

«Так у нас з’явиться ефективний та швидкий інструмент додаткового тестування», – сказав він.

Прем’єр-міністр також повідомив, що на додаткове забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей України направлять ще 900 мільйонів гривень.

Додаткові кошти в регіони також направлять для організації мобільних госпіталів. «Будемо сподіватися, що до їх використання не дійде, але мусимо бути готові та передбачити всі можливі варіанти», – сказав Шмигаль.

У жовтні Міністерство охорони здоров’я заявляло про намір закупити експрес-тести на антиген для діагностики COVID-19 без лабораторних умов на суму 1,5 мільярда гривень.

В Україні за попередню добу, 17 листопада, виявили 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я (рекордний показник – 12 524 інфікованих за добу – був зареєстрований 13 листопада).



За весь час пандемії в Україні захворіли 570 153 людини, одужали – 259 079. Померли від COVID-19 10 112 людей.