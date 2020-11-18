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18 листопада 2020, Київ 13:48
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Чеські науковці винайшли швидшу і дешевшу альтернативу ПЛР-тестуванню на COVID-19

Чеські науковці винайшли швидшу і дешевшу альтернативу ПЛР-тестуванню на COVID-19
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Чеські науковці винайшли швидшу і дешевшу альтернативу ПЛР-тестуванню на COVID-19

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Швидкі й недорогі тести на COVID-19 нині розробляють у Чехії. Науковці із технологічного центру у місті Брно на фінальній стадії тестування технології, яка дає змогу отримати результат протягом 45 хвилин. Ба більше, для цього тестування не обов’язково везти зразки до лабораторії. Необхідні прилади для отримання результатів тепер вміщаються у невелику валізу.

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