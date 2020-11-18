Pfizer: остаточні результати випробувань показали 95% ефективність вакцини від COVID-19

Американська компанія Pfizer заявила в середу, 18 листопада, що остаточні результати останніх випробувань її вакцини від COVID-19 показали, що вона ефективна на 95%. Про це повідомляє агентство Reuters.

У компанії заявили, що вже мають необхідні дані про безпечність вакцини за останні два місяці і планують подати заявку на екстрену реєстрацію препарату у США протягом кількох днів.

Нещодавно ще одна американська компанія Moderna, яка розробляє нову вакцину від коронавірусного захворювання COVID-19 разом із Національним інститутом охорони здоров’я США, оголосила, що, за попередніми даними, ефективність її продукту складає 94,5%. У третій фазі випробувань у США взяли участь більше ніж 30 тисяч людей. У компанії це назвали «великим днем» і заявили, що найближчими тижнями планують подати заявку на дозвіл для використання вакцини.

Проте, глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Гебреєсус наголошував, що вакцина сама по собі не зможе спинити пандемію COVID-19. Він зазначив, що навіть після початку вакцинації доведеться продовжувати практику спостережень за поширенням коронавірусу; продовжити тестувати людей на коронавірус, а також ізолювати хворих; відстежувати та відправляти на карантин людей, які контактували з хворими; заохочувати людей зберігати пильність.

За даними університету Джонса Гопкінса, станом на 18 листопада у світі на COVID-19 захворіли 55,7 мільйона людей, померли понад 1,3 мільйона, одужали понад 35,8 мільйона.