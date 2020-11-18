Тисячі людей протестують у Берліні проти планів Меркель щодо коронавірусних обмежень. Поліція відповідає водометами

У столиці Німеччини Берліні від восьми до десяти тисяч противників антикоронавірусних обмежень вийшли на мітинг, який співпав за часом з засідання нижньої палати Німеччини. Депутати Бундестагу обговорювали питання про надання урядові додаткових повноважень щодо запровадження все більш жорстких обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням коронавирусной інфекції COVID-19. Німецька преса пише, що мобілізація сил тривала кілька днів. Серед учасників – ковід-дисиденти, противники вакцинації, прихильники крайніх правих організацій. Захисних масок для обличчя на протестувальниках майже не було. Безпечної дистанції ніхто не дотримувався. Через це поліція зажадала, щоб люди розійшлися. Коли ті не послухали, в хід пішли водомети. Як зазначила газета Berliner Zeitung, такого тут не було вже багато років. Втім, самі завбачливі громадяни запаслися дощовиками. Одночасно з застосування спецзасобів почалися затримання. Опоненти кабінету на чолі з канцлером Ангелою Меркель, в тому числі націоналістична партія «Альтернатива для Німеччини» порівнюють антіковідні ініціативи з «Законом про надзвичайні повноваження» 1933 року. Цей нормативний акт скасував громадянські свободи і дозволив Адольфу Гітлеру зосередити в своїх руках всю повноту влади. Кількість випадків захворювання на коронавірус у Німеччині зросла на 17 561 до 833 307, показали в середу дані Інституту Роберта Коха. Число померлих становить 13 119 осіб. (Відео Reuters)