Угорщина та Польща заблокували ухвалення бюджету ЄС

Угорщина та Польща заблокували ухвалення довгострокового бюджету Європейського союзу та «антикоронавірусного» пакету допомоги в розмірі 1,8 трильйона євро.

Під час зустрічі послів країн ЄС Будапешт та Варшава виступили проти прив’язки європейського фінансування до нового механізму поваги до верховенства права.

За цим механізмом Угорщина й Польща можуть отримати менше грошей через, з точки зору Брюсселя, регрес демократії в цих країнах під керівництвом урядів, які сповідують праві погляди.

Посол Німеччини Міхаель Клаусс, який очолював мітинг, попередив: якщо бюджет та пакет допомоги не ухвалять найближчим часом, «ЄС зустрінеться із серйозною кризою».

17 листопада міністри країн членів ЄС обговорять ситуацію під час відеоконференції, на якій вони готуватимуться до саміту лідерів Європейського союзу двома днями пізніше.

Європейські посадовці хочуть пов’язати верховенство права з фінансуванням для тиску на Польщу та Угорщину. Ці дві країни критикують через підрив судової незалежності та свободи слова. За Будапештом також стежать через політику проти неурядових організацій та підрив цивільних свобод.

Міністр юстиції Польщі Збігнев Жьобро назвав ідею прив’язати верховенство права до фінансування й умови «антикоронавірусного» пакету допомоги «інституційним, політичним поневоленням, радикальним обмеженням суверенітету».

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав пропозиції Європейського союзу «ідеологічним шантажем», який практикував Радянський Союз.

Лідери ЄС вважали, що вирішили суперечку щодо семирічного бюджету ЄС та пов’язаного з ним плану стимулювання на чотириденному саміті в липні.

19 листопада лідери ЄС повинні були зосередитися на кризі коронавірусу, але зараз, ймовірно, акцент може зміститися на ситуацію бюджетом.