Єврокомісія критикує Польщу та Угорщину в доповіді про стан демократії

Виконавча влада Європейського союзу розкритикувала дії Польщі та Угорщини щодо змін у судовій системі як «основне джерело суперечностей» та висловила «серйозне занепокоєння». Про це йдеться у першій доповіді про недоліки верховенства закону в Євросоюзі, оприлюдненій 30 вересня.

Критика на адресу Угорщини та Польщі лунає в період, коли Євросоюз прагне обумовити дотриманням верховенства права доступ до фінансування, включно з новим «антикоронавірусним» фондом на 750 мільярдів євро.

У звіті також ішлося про виклики незалежності засобів інформації та боротьбу з корупцією. Пандемія COVID-19, як указано в документі, стала «стрес-тестом» демократичної стійкості для 27 держав Євросоюзу.

«Європейський союз також був створений як протиотрута від... авторитарних тенденцій», – заявила єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Йоурова, яка є авторкою звіту.

Раніше цього тижня угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан закликав звільнити Йоурову після того, як вона заявила, що його бачення «неліберальної демократії» фактично означає створення «хворої демократії» в Угорщині. Єврокомісія відкинула заклик Орбана.

У звіті також були піддані критиці Болгарія, Румунія, Хорватія та Словаччина – за недоліки у забезпеченні незалежності судової влади. У документі йдеться про корупційні скандали в Болгарії, Словаччині, Хорватії, Чехії, Угорщині та Мальті.

Дотепер намагання Євросоюзу змусити Варшаву та Будапешт змінити підхід до верховенства права були не надто успішними. Польща та Угорщина уникають серйозних покарань, оскільки ухвалення рішень у межах ЄС вимагають одностайності.