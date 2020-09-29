Прем’єр Угорщини хоче, щоб віцепрезидентка ЄС пішла у відставку через «зневажливі»  коментарі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав віцепрезидентку Єврокомісії з цінностей та прозорості Веру Йоурову піти у відставку через те, що він назвав «зневажливими публічними заявами» щодо демократії в Угорщині.

У листі на ім’я президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Орбан написав, що заяви Йоурової «несумісні з її нинішнім повноваженнями, тому її відставка є необхідною». Поки вона не подає у відставку, «уряд Угорщини припиняє всі двосторонні політичні контакти з нею», додав голова уряду в листі, який був оприлюднений 29 вересня.

Минулого тижня в інтерв’ю німецькому журналу Der Spiegel Йоурова сказала, що «Орбан любить говорити, що будує неліберальну демократію. Я б сказала, він будує погану демократію».

«В угорських ЗМІ майже не існує жодної критики влади, тому більшість угорців, можливо, вже не в змозі сформувати вільну думку. Я боюся, що люди в Угорщині одного дня зможуть виявити, що їхні останні вибори також були їхніми останніми вільними виборами», – сказала Йоурова німецькому виданню.

Інтерв’ю відбулося за кілька днів до того, як Йоурова оприлюднить звіт про стан верховенства права у всіх країнах-членах ЄС. Очікується, що уряд Орбана буде підданий різкій критиці у звіті, який буде опублікований 30 вересня.

Орбан заявив, що ці зауваження «суперечать ролі Комісії як нейтральної та об’єктивної установи» та «перешкоджають будь-якому значущому майбутньому діалогу» між Угорщиною та Йоуровою.

Речниця Єврокомісії у Брюсселі заявила, що фон дер Ляен має «повну довіру» до своєї заступниці. «Наші занепокоєння щодо верховенства права в Угорщині добре відомі. Вони будуть розглянуті в нашому звіті про верховенство права, який ми представимо завтра. У цьому звіті ми оцінюємо ситуацію в усіх державах-членах», – розповіла Дана Спінант на брифінгу.

Голова уряду Угорщини Віктор Орбан неодноразово мав жорсткі розмови з лідерами Європейського союзу через його кроки щодо посилення державного контролю над судовою системою, засобами інформації та науковими колами.

Щодо Угорщини триває процедура, яка має перевірити, чи не підриває влада країни європейські правові стандарти та демократичні цінності.