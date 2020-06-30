ООН закликає Угорщину скасувати посилення правил для біженців

Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) закликало уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитися від останніх змін, які ускладнюють пошук притулку в цій країні. Як повідомляють західні новинні агенції, в Агентстві посилаються на те, що деякі положення порушують міжнародне право.

Нові правила отримання притулку в Угорщині вимагають від шукачів подавати заявки в консульствах у сусілніх країнах, а не на кордоні країни.

«Це може наражати шукачів притулку на ризик відворення та поганого ставлення, що може дорівнювати порушенню Конвенції про біженців 1951 року та регіональних інструментів з захисту прав людини, учасницею яких є Угорщина», – йдеться в заяві UNHCR.

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Агентство вказує на те, що доступ до території країни є «основною передумовою» для того, щоб люди могли скористатися своїм правом на пошук притулку.

Угорський уряд наразі не став коментувати цю заяву.

Минулого місяця Угорщина закрила так звані транзитні зони для мігрантів біля своїх кордонів і звільнила близько 300 біженців з умов, близьких до тюремних. Водночас уряд посилив обмеження для біженців та фактично закрив доступ майбутнім шукачам притулку.

На піку кризи біженців в Євросоюзі 2015 року Віктор Орбан, який є одним із найбільших опонентів міграції в регіоні, наказав закрити кордони Угорщини, заблокувавши сотням тисячів мігрантів маршрут до Європи.