Зустріч Зеленського і Орбана може відбутися у липні, але є передумови – Кулеба

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан можуть зустрітися вже у липні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто у Києві за підсумками засідання українсько-угорської комісії з питань економічної співпраці, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Наша сьогоднішня зустріч – це один з елементів підготовки до саміту на найвищому рівні, зустрічі президента Зеленського і прем’єр-міністра Орбана. Підписаний сьогодні протокол – це один з елементів підготовки до великого підписання меморандуму між Угорщиною та Україною під час саміту, який охопить весь спектр питань міжнародного співробітництва», – зазначив Кулеба.





За його словами, для зустрічі на найвищому рівні є ще дві передумови. Перша – це комісія з питань національних меншин, яка має засідати найближчі тижні. Друга – засідання робочої групи з питань освіти.

Петер Сійярто, зі свого боку, сказав, що дискусії, які пов’язані з питаннями освіти та мови ще існують. «Важливо, щоб ми цивілізовано обговорювали ці питання. І щоб вони не унеможливлювали співробітництво і розвиток в інших галузях. В рамках діалогу ми вирішили, що зберуться спільні комісії з питань освіти та нацменшин. І сподіваємося, що нам вдасться наблизитися до вирішення дискусійних питань», – заявив Сійярто.

Раніше у МЗС України повідомили, що Віктор Орбан відвідає Україну після закінчення пандемії коронавірусу. Очікується, що під час зустрічі Орбан та президент Володимир Зеленський підпишуть низку угод, які узгоджують дипломатичні відомства. Серед них – угода про співпрацю між двома країнами в сфері охорони здоров’я.