Україна шукає компроміси у відносинах з Угорщиною, але не зрадить власні інтереси – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Україна шукає компроміси у відносинах з Угорщиною, але не зрадить власні інтереси. Як написав Кулеба у фейсбуці, мережею поширилися «фейки» щодо його нещодавнього візиту до Будапешта, де відбулася зустріч з його угорським колегою Петером Сійярто, які потребують спростування.

«Перший фейк: Україна створює Берегівський район на догоду інтересам Угорщини. Правда: Берегівський район вже давно і щасливо існує і має право продовжити своє існування. Наразі йдеться лише про приєднання до нього Виноградівського району в межах реформи. Рішення про приєднання цього району ухвалювало не МЗС. Адміністративно-територіальна реформа – не питання МЗС», – вказав Кулеба у дописі в соцмережі.

Також він назвав неправдивою інформацію, що буцімто під час візиту до Будапешта взяв зобов’язання створити Берегівський район.

«Жодні такі зобов’язання під час мого візиту до Будапешта я не брав», – зазначив він.

Також Кулеба назвав фейком висловлювання, що дипломати «злили» українські інтереси у відносинах з Угорщиною.

«Дипломати працюють над нормалізацією відносин з Угорщиною, тому що це відповідає стратегічним інтересам України, зокрема нашої євроантлантичної інтеграції та Центральної Європи загалом. Ми в МЗС шукаємо компроміси в українсько-угорських відносинах, проте ніколи не зрадимо наші інтереси, не перейдемо «червоні лінії», які би шкодили суверенітету та територіальній цілісності України. До речі, на одній з них ми твердо стоїмо, і я про це неодноразово говорив публічно: ми відхиляємо вимоги додатково змінювати закон про освіту», – сказав Кулеба.

Він зауважив, що принциповою позицією МЗС є те, що «жодна іноземна держава не має права диктувати Україні, у який спосіб організовувати громади, райони чи області».

«Для нас абсолютно неприйнятними є будь-які втручання іноземної держави у внутрішні справи України», – резюмував очільник МЗС.

29 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив візит до Будапешта для зустрічі зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. За підсумками зустрічі він заявив, що спільно зі своїм угорським колегою рекомендуватимуть президенту України і прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбан провести зустріч у Києві в липні. Сійярто, у свою чергу, заявив, що у червні три спільні комісії України та Угорщини мають узгодити кроки, які вирішать суперечливі питання у відносинах двох країн.

Раніше Міністерство розвитку громад та територій України оприлюднило нові проєкти районування українських областей, визначивши для Закарпаття 5 таких укрупнених районів (раніше було 13). Мережею поширились перестороги, що один із цих районів – Берегівський, що фактично розташований біля кордону з Угорщиною, може бути перетворений на автономну угорську адміністративну одиницю на Закарпатті.