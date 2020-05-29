Кулеба та Сійярто зустрілися в Будапешті – посольство

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше на посаді здійснив закордонний візит – 29 серпня він прибув до Угорщини. Про це повідомило посольство України в цій державі.

Кулеба зустрівся з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто, після чого вони виступили з пресконференцією, повідомила посолка України в Угорщині Любов Непоп на своїй сторінці у Фейсбуці

«Настав час перегорнути всі сторінки, які нас роз’єднують, і подвоїти наші зусилля на користь наших народів, країн і континенту загалом», – цитує Непоп виступ голови МЗС України.

Крім того, за її повідомленням, він передав Сійярто запрошення від президента України Володимира Зеленського прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану відвідати Україну. Непоп висловила сподівання, що Орбан приїде до України вже в липні.

Крім того, як повідомляє посолка, Кулеба та Сійярто підписали кілька документів, зокрема, протокол між українським та угорським урядами «про внесення змін до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги», а також Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Міністерством інновації та технології Угорщини.

Читайте також: У МЗС Угорщини пропонують Україні змінити закон про середню освіту​

Досі Кулеба, який очолив міністерство на початку березня (незадовго до запровадження карантинних обмежень), спілкувався з закордонними колегами дистанційно.