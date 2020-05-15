Орбан заявив, що готовий відмовитися від розширених повноважень наприкінці травня

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий відмовитися від розширених повноважень наприкінці місяця. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Повноваження Орбану були надані парламентом для боротьби з коронавірусом.

«Ми зробили це в демократичних рамках ... і ми повернемося до звичайного парламентського правління», – сказав Орбан.

За словами прем’єра Угорщини, країни, лідерам яких надали «хорошу владу» під час пандемії, впоралися з кризою краще.

Орбан додав, що згодом Будапешт надасть усім можливість «вибачитися за неправдиві обвинувачення», що звучали в адресу угорської влади через розширення його повноважень.

Європейський парламент 14 травня обговорював верховенство права в Угорщині після того, як прем'єр-міністр країни Віктор Орбан отримав надзвичайні повноваження в рамках пакету екстрених заходів, спрямованих на боротьбу з пандемією коронавірусу. Угорщина не мала свого представника на дебатах після того, як Орбан відмовився особисто взяти участь і запропонував натомість послати міністра юстиції Джудіт Варґу – на що не погодився ЄС.