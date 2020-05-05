Орбан називає «фейками» звинувачення в авторитаризмі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив своїх політичних опонентів та зовнішньополітичних партнерів своєї країни в «поширенні фейкових новин» про закон, який дає його уряду право прямого управління на невизначений термін.

«Протягом останніх тижнів ми були свідками безпрецедентної атаки та кампанії з дезінформації проти Угорщини... Це найбільш цинічний випадок, з яким я коли-небудь мав справу, адже навмисно ігнорується той факт, що уряд, на який спрямована ця кампанія, відчайдушно бореться за порятунок людських життів», – йдеться в листі Орбана, якого він надіслав 5 травня правоцентристській Європейській народній партії. Це найбільша політична група в Європейському парламенті.

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ЄНП виключила партію Орбана «Фідеш» зі свого складу в березні 2019 року через занепокоєність станом верховенства права в Угорщині, а також через її нападки на Європейську комісію. Термін цього відсторонення був подовжений на невизначений термін у лютому цього року, ще до того, як угорський парламент надав Орбану необмежені повноваження.​

У своєму листі Орбан стверджує, що парламент з моменту ухвалення цього закону не переривав свою сесію, і що «повноваження завершити надзвичайний стан або ухвалити будь-який указ уряду передав саме парламент».

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Водночас правозахисники Угорської Гельсінської спілки після аналізу закону вказують на те, що, хоча парламент має право анулювати деякі прерогативи уряду, конституція Угорщини залишає за ним право зупинити дію «стану небезпеки» (так у місцевому законодавстві називають надзвичайний стан).

Орбан також пише в зверненні, що його «формальні політичні опоненти, і, що більш важливо, деякі політики ЄНП також активно залучені до поширення фейкових новин».

Минулого місяця деякі правоцентристські політичні лідери підписали спільного листа президенту ЄНП Дональду Туску, закликавши виключити «Фідеш». Цю вимогу підписали політики з Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Греції, Литви, Люксмебургу, Нідерландів, Норвегії, Словаччини та Швеції.

Водночас Європейська комісія наразі утримувалася від прямої критики Орбана, попри власні заклики від 31 березня не використовувати пандемію коронавірусу для утисків демократії.

Натомість Орбана вже 31 березня засудили представники Конгресу Сполучених Штатів, зокрема демократ Еліот Енґель від Нью-Йорку, голова Комітету з зовнішніх справ у Палаті представників, та сенатор-республіканець Джим Ріш, голова зовнішньополітичного комітету у вищій палаті Конгресу.

Зокрема Енґель назвав «кричущою узурпацією влади» розширення повноважень Орбана, яке дозволить йому «правити як диктатор».

30 березня парламент Угорщини, де партія «Фідеш» Віктора Орбана має більшість, ухвалив закон, яким надав йому широкі повноваження в рамках діх надзвичайного стану в країні під приводом протидії пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Цей крок викликав хвилю критики від політиків Євросоюзу, США та правозахисників.