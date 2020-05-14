Європарламент проводить дебати про надзвичайні повноваження прем’єра Угорщини

Європейський парламент 14 травня обговорює верховенство права в Угорщині після того, як прем'єр-міністр країни Віктор Орбан отримав надзвичайні повноваження в рамках пакету екстрених заходів, спрямованих на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Дебати відбуваються на тлі хвилі затримань в Угорщині, відповідно до закону, який передбачає потенційне ув'язнення для людей, що поширюють неправдиву інформацію про спалах коронавірусу.

Угорщина не має свого представника на дебатах після того, як Орбан відмовився особисто взяти участь і запропонував натомість послати міністра юстиції Джудіт Варґу – на що не погодився ЄС.

Угорська поліція заявила, що з моменту ухвалення пакету екстрених заходів 30 березня відкрила 86 кримінальних справ про поширення паніки.

Годинні дебати в Брюсселі не приведуть до якихось обов'язкових заходів, але, ймовірно, ще більше поглиблять конфлікт між урядом Орбана та Європейським парламентом.

Речник угорського уряду Золтан Ковач назвав дебати «полюванням на відьом, показовим судом».

Парламент Угорщини, де партія Орбана «Фідес» має більшість, проголосував 30 березня за право голови уряду застосовувати нові повноваження за умов надзвичайного стану для боротьби з COVID-19, а також і після завершення пандемії.

Цей крок викликав хвилю критики з боку Євросоюзу та США.

17 квітня Європейський парламент ухвалив заяву, що вжиті в Угорщині заходи «несумісні з європейськими цінностями».

Орбан наполягав, що повноваження потрібні йому для подолання пандемії.