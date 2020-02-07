У МЗС Угорщини пропонують Україні змінити закон про середню освіту

Угорщина пропонує не збільшувати кількість предметів викладання українською мовою для нацменшин, як це передбачає новий закон про середню освіту, заявив 7 лютого в Києві міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

На зустрічі з міністрами закордонних справ і освіти й науки України Вадимом Пристайком і Ганною Новосад Сіярто запропонував розглянути дві можливості, які б могли, на його думку, забезпечити кращі умови для вивчення рідної мови для угорської громади. Зокрема: прирівняти угорську мову до мови корінного народу і збільшити кількість годин на вивчення української мови, але не за рахунок інших предметів, а за рахунок збільшення годин на предмет «Українська мова».

За словами угорського міністра, його країна готова підтримати проєкт із удосконалення стандарту вивчення української мови як державної, а також підтримати розробку методик для викладання української мови для меншини.

«Допомогти учням угорського походження зберегти знання рідної мови та переконатися, що вони знають рідну мову. Ці дві речі не виключають одна одну. Ми матимемо діалог щодо методології з професіоналами для вдосконалення стандартів вивчення української мови як державної. Угорщина готова підтримати цю ініціативу», – цитує міністра пресслужба Міносвіти України.

Натомість Ганна Новосад за підсумками зустрічі заявила, що у МОН закривають політичні дискусії щодо мовного питання для шкіл із мовою навчання нацменшин і зосереджуються на роботі з вчителями та методистами.

Щодо збільшення кількості годин на вивчення української мови без зменшення кількості предметів, що вивчаються угорською, очільниця МОН відзначила, що Україна не може змусити навчатись дітей упродовж семи днів на тиждень. А саме до такого результату, на її думку, може призвести така ініціатива.

Що стосується визнання угорської меншини корінним народом, то, за словами Новосад, це політичне питання. «Корінні народи у нас чітко визначені в законодавстві. Потрібно розуміти, що зміна переліку країн порушить основні закладені принципи. Корінними народами наразі розглядаються ті, що не мають іншої держави, окрім України, яка відстоює розвиток їхньої культурної і мовної спадщини. Угорська мова під цей принцип не підпадає», – сказала міністр.

Верховна Рада України у січні ухвалила в цілому закон «Про повну загальну середню освіту». В уряді заявляли, зокрема, що новий закон дозволить налагодити відносини з Угорщиною, яка на знак протесту проти раніше ухваленого українського закону «Про освіту» заблокувала засідання комісії Україна-НАТО.

Новий закон про середню освіту деталізує ухвалений у 2017-му закон «Про освіту», заявляла міністр освіти і науки України Ганна Новосад. За її словами, зараз з’явилося більше практичних інструментів для втілення реформи, яких бракувало раніше.

Закон передбачає, що діти, які живуть в Україні і чия мова належить до мов ЄС, зможуть повністю навчатися своєю мовою у початковій школі, поряд із ґрунтовним вивченням державної мови. А починаючи з п’ятого класу в них постійно збільшуватиметься відсоток предметів державною мовою: починаючи від 40% у середній школі до 60% у старшій школі.