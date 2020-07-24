В Угорщині звільняються журналісти провідного незалежного сайту після усунення головного редактора





В Угорщині масово звільняються журналісти провідного незалежного новинно-аналітичного сайту після того, як раніше цього тижня його засновник звільнив головного редактора.

Близько 60 співробітників сайту Index.hu заявили, що звільняються на знак солідарності зі звільненим головним редактором Сабольчем Дуллом.

Сайт Index.hu давно був ціллю авторитарного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який називав його «фабрикою фейкових новин». Нещодавно продаж реклами на цьому сайті перебрав собі прихильний до Орбана підприємець Міклош Васілі, що сприйняли як погану ознаку для редакційної незалежності сайту.

А 21 липня після суперечки між редакційним колективом і засновником сайту щодо пропонованої реорганізації відділу новин останній звільнив із роботи головного редактора.

Працівники висунули вимогу поновити Сабольча Дулла на посаді, а коли засновник відмовився, вирішили звільнитися й собі.

Від часу, коли в Угорщині 2010 року прийшов до влади Віктор Орбан, ситуація зі свободою преси в цій країні постійно погіршується. За останні роки ціла низка незалежних засобів інформації або припинила роботу, або була перекуплена союзниками Орбана.