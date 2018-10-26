У Будапешті протестують проти урядового тиску на Центральноєвропейський університет

Тисячі людей протестують у середмісті столиці Угорщини Будапешта перед будівлею Центральноєвропейського університету на знак солідарності з установою, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Керівництво навчального закладу 26 жовтня оголосило про можливий переїзд частини факультетів у австрійський Відень до початку грудня 2018 року, якщо уряд Угорщини не підпише чітку правову угоду щодо подальшої діяльності ЦЄУ в Угорщині.

Водночас Опікунська рада університету не виключила, шо через тиск угорської влади установа після понад чверті століття із часу заснування і 25 років безперешкодної діяльності може взагалі згорнути свою діяльність в Угорщині і переїхати до австрійської столиці.

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Демонстрація відбувається на вулиці Надора. Протестувальники збираються у центрі угорської столиці перед ЦЄУ на заклик політичної опозиційної партії Моментум. За два тижні, 7 листопада, на цьому місці планують провести повторну демонстрацію, яку організовує молодіжне крило екологічної партії «Можлива інша політика» (LMP).

Центральноєвропейський університет заснували на початку 1990-х років з ініціативи і за сприяння американського мільярдера угорського походження Джорджа Сороса з метою вивчення і дослідження процесів, які відбуваються у відкритих суспільствах. Тут здобувають постградуальну освіту студенти і слухачі докторантури з майже ста країн світу. Переїзд установи, як зазначає керівництво ЦЄУ, зумовлений через звуження академічної свободи закладу внаслідок прийняття закону «Стоп Сорос» у 2017 році і небажання уряду Віктора Орбана дати чіткі правові гарантії щодо подальшої діяльності університету в Угорщині.