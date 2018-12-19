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19 Грудень 2018, Київ 18:20
Світ

«Закон про рабську працю»: в Угорщині продовжуються протести. Чому?

Учасники акцій заявляють, що не припинять протестувати доти, поки до їхніх вимог не прислухаються

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В Угорщині з 12 грудня тривають масові протести проти так званого «закону про рабську працю» і низки інших змін. Учасники акцій заявляють, що не припинять протестувати доти, поки до їхніх вимог не прислухаються. Що відбувається?

Як усе почалося?

  • 12 грудня на вулиці Будапешта вийшли тисячі людей.
  • Вони протестували через законодавчі зміни у трудовому кодексі щодо значного збільшення річного числа понаднормових годин, що їх працедавець може вимагати відпрацювати у працівників – із 250 до 400.
  • Компаніям також дозволять затримувати виплати робітникам за ці понаднормові години на три роки.
  • Опозиція назвала цей крок «законом про рабську працю».
  • Крім того, люди виступають проти реформи судової системи, яка, за словами критиків, дозволить політичне втручання в судові справи. Нових суддів обиратиме міністр юстиції.
  • Невдоволення викликає й низка інших антидемократичних, на думку мітингувальників, практик в Угорщині – наприклад, обмежень свободи ЗМІ.

А що опозиція?

  • Опозиція намагалася заблокувати ухвалення нових законів.
  • Вона вважає ці нормативні нововведення неконституційними. Її представники не брали участі у голосуванні, влаштувавши у парламенті гучне скандування.
  • «Новий елемент цих протестів, порівняно з іншими у 2010 році, полягає в тому, що опозиційні партії об’єдналися і протестують разом», – мовиться в статті Euronews.
  • За даними опитування консалтингової компанії Policy Agenda, 83% працівників не підтримують такі зміни у трудовому законодавстві.

Протести

  • На вихідних, попри морозний день, кількість демонстрантів, за приблизними оцінками новинних каналів, перевищила 10 тисяч осіб.
  • До хвилі протестів у столиці приєдналися і жителі інших угорських регіонів у містах Сеґед, Дьєр, Дебрецен та інших.
  • Люди мітингували з прапорами Угорщини і ЄС, закликаючи інших приєднуватися до протесту.
  • Серед демонстрантів – представники лівих опозиційних партій, студентські організації чи громадські активісти, а також профспілки.
  • 16 грудня кількість демонстрантів зросла до 15 тисяч. Пізно ввечері люди прийшли до будівлі Національного громадського телебачення.
  • Представники опозиційних партій оприлюднили вимоги до уряду: скасування закону про понаднормові робочі години, створення незалежних судів та європейської прокуратури і незалежних ЗМІ.
  • Поліція пропустила в будівлю кількох депутатів від опозиції, які хотіли зачитати це звернення у прямому ефірі, але охорона телестанції заявила їм, що це неможливо.
  • Акція мала практично мирний характер до самого пізнього вечора, коли після відмови депутатам у телевиступі і закликів у юрбі ввірватися до приміщення телебачення сталися сутички, поліція застосувала подразливий газ.

Що на ТБ?

  • Тисячі демонстрантів протестували біля будівлі державного телебачення Угорщини і 17 грудня – у п’ятий день виступів проти уряду прем’єра Віктора Орбана. Люди вигукували: «Ми не підемо» і «Вони брешуть день і ніч».
  • На вулицях Угорщини був розпал протестів, а на телебаченні – передача про голубів, повідомляє The New York Times.
  • І поки протести відбувалися в парламенті, на телебаченні і на вулицях, «угорці, які використовують лише державні ЗМІ або приватні медіа, що належать прибічникам прем’єр-міністра країни Віктора Орбана, найімовірніше, будуть або не знати масштабів протестів, або розглядати їх як роботу іноземних провокаторів», – мовиться у статті.
  • «Державне телебачення символізує все, проти чого ми протестуємо. Уряд переміг на виборах у квітні, розповідав брехню суспільству, і головним інструментом їхньої кампанії було державне телебачення Угорщини, яке транслювало брехню вдень і вночі», – цитує автор одну із демонстранток.

Що каже уряд?

  • У випусках теленовин державних каналів повідомляють про акти агресії та «підступи Сороса» – маючи на увазі американського мільярдера родом із Угорщини Джорджа Сороса. Його фонд «Відкрите суспільство» фінансує, зокрема і в Угорщині, інституції чи кампанії громадянського суспільства, які не до вподоби нинішній угорській владі.
  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що нововведення є добрими і важливими.
  • Політики з урядової партії кажуть, що поправки до законів дозволять людям більше працювати, що в їхніх інтересах, пише Euronews.
  • Уряд також захищає ухвалене трудове законодавство, кажучи, що воно послабить дефіцит працівників.
  • В коментарі для видання Euronews речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що протести організувала «слабка опозиція».

Подальші демонстрації планують провести у п’ятницю о 17:00 за місцевим часом. У них, за прогнозами опозиції, мають взяти участь 30 тисяч протестувальників, повідомляє The Telegraph.

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