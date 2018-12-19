«Закон про рабську працю»: в Угорщині продовжуються протести. Чому?

В Угорщині з 12 грудня тривають масові протести проти так званого «закону про рабську працю» і низки інших змін. Учасники акцій заявляють, що не припинять протестувати доти, поки до їхніх вимог не прислухаються. Що відбувається?
Як усе почалося?
- 12 грудня на вулиці Будапешта вийшли тисячі людей.
- Вони протестували через законодавчі зміни у трудовому кодексі щодо значного збільшення річного числа понаднормових годин, що їх працедавець може вимагати відпрацювати у працівників – із 250 до 400.
- Компаніям також дозволять затримувати виплати робітникам за ці понаднормові години на три роки.
- Опозиція назвала цей крок «законом про рабську працю».
- Крім того, люди виступають проти реформи судової системи, яка, за словами критиків, дозволить політичне втручання в судові справи. Нових суддів обиратиме міністр юстиції.
- Невдоволення викликає й низка інших антидемократичних, на думку мітингувальників, практик в Угорщині – наприклад, обмежень свободи ЗМІ.
А що опозиція?
- Опозиція намагалася заблокувати ухвалення нових законів.
- Вона вважає ці нормативні нововведення неконституційними. Її представники не брали участі у голосуванні, влаштувавши у парламенті гучне скандування.
- «Новий елемент цих протестів, порівняно з іншими у 2010 році, полягає в тому, що опозиційні партії об’єдналися і протестують разом», – мовиться в статті Euronews.
- За даними опитування консалтингової компанії Policy Agenda, 83% працівників не підтримують такі зміни у трудовому законодавстві.
Протести
- На вихідних, попри морозний день, кількість демонстрантів, за приблизними оцінками новинних каналів, перевищила 10 тисяч осіб.
- До хвилі протестів у столиці приєдналися і жителі інших угорських регіонів у містах Сеґед, Дьєр, Дебрецен та інших.
- Люди мітингували з прапорами Угорщини і ЄС, закликаючи інших приєднуватися до протесту.
- Серед демонстрантів – представники лівих опозиційних партій, студентські організації чи громадські активісти, а також профспілки.
- 16 грудня кількість демонстрантів зросла до 15 тисяч. Пізно ввечері люди прийшли до будівлі Національного громадського телебачення.
- Представники опозиційних партій оприлюднили вимоги до уряду: скасування закону про понаднормові робочі години, створення незалежних судів та європейської прокуратури і незалежних ЗМІ.
- Поліція пропустила в будівлю кількох депутатів від опозиції, які хотіли зачитати це звернення у прямому ефірі, але охорона телестанції заявила їм, що це неможливо.
- Акція мала практично мирний характер до самого пізнього вечора, коли після відмови депутатам у телевиступі і закликів у юрбі ввірватися до приміщення телебачення сталися сутички, поліція застосувала подразливий газ.
Що на ТБ?
- Тисячі демонстрантів протестували біля будівлі державного телебачення Угорщини і 17 грудня – у п’ятий день виступів проти уряду прем’єра Віктора Орбана. Люди вигукували: «Ми не підемо» і «Вони брешуть день і ніч».
- На вулицях Угорщини був розпал протестів, а на телебаченні – передача про голубів, повідомляє The New York Times.
- І поки протести відбувалися в парламенті, на телебаченні і на вулицях, «угорці, які використовують лише державні ЗМІ або приватні медіа, що належать прибічникам прем’єр-міністра країни Віктора Орбана, найімовірніше, будуть або не знати масштабів протестів, або розглядати їх як роботу іноземних провокаторів», – мовиться у статті.
- «Державне телебачення символізує все, проти чого ми протестуємо. Уряд переміг на виборах у квітні, розповідав брехню суспільству, і головним інструментом їхньої кампанії було державне телебачення Угорщини, яке транслювало брехню вдень і вночі», – цитує автор одну із демонстранток.
Що каже уряд?
- У випусках теленовин державних каналів повідомляють про акти агресії та «підступи Сороса» – маючи на увазі американського мільярдера родом із Угорщини Джорджа Сороса. Його фонд «Відкрите суспільство» фінансує, зокрема і в Угорщині, інституції чи кампанії громадянського суспільства, які не до вподоби нинішній угорській владі.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що нововведення є добрими і важливими.
- Політики з урядової партії кажуть, що поправки до законів дозволять людям більше працювати, що в їхніх інтересах, пише Euronews.
- Уряд також захищає ухвалене трудове законодавство, кажучи, що воно послабить дефіцит працівників.
- В коментарі для видання Euronews речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що протести організувала «слабка опозиція».
Подальші демонстрації планують провести у п’ятницю о 17:00 за місцевим часом. У них, за прогнозами опозиції, мають взяти участь 30 тисяч протестувальників, повідомляє The Telegraph.
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