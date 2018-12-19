«Закон про рабську працю»: в Угорщині продовжуються протести. Чому?

В Угорщині з 12 грудня тривають масові протести проти так званого «закону про рабську працю» і низки інших змін. Учасники акцій заявляють, що не припинять протестувати доти, поки до їхніх вимог не прислухаються. Що відбувається?

Як усе почалося?

12 грудня на вулиці Будапешта вийшли тисячі людей.

Вони протестували через законодавчі зміни у трудовому кодексі щодо значного збільшення річного числа понаднормових годин, що їх працедавець може вимагати відпрацювати у працівників – із 250 до 400.

Компаніям також дозволять затримувати виплати робітникам за ці понаднормові години на три роки.

Опозиція назвала цей крок «законом про рабську працю».

Крім того, люди виступають проти реформи судової системи, яка, за словами критиків, дозволить політичне втручання в судові справи. Нових суддів обиратиме міністр юстиції.

Невдоволення викликає й низка інших антидемократичних, на думку мітингувальників, практик в Угорщині – наприклад, обмежень свободи ЗМІ.

А що опозиція?

Опозиція намагалася заблокувати ухвалення нових законів.

Вона вважає ці нормативні нововведення неконституційними. Її представники не брали участі у голосуванні, влаштувавши у парламенті гучне скандування.

«Новий елемент цих протестів, порівняно з іншими у 2010 році, полягає в тому, що опозиційні партії об’єдналися і протестують разом», – мовиться в статті Euronews.

За даними опитування консалтингової компанії Policy Agenda, 83% працівників не підтримують такі зміни у трудовому законодавстві.

Протести

На вихідних, попри морозний день, кількість демонстрантів, за приблизними оцінками новинних каналів, перевищила 10 тисяч осіб.

До хвилі протестів у столиці приєдналися і жителі інших угорських регіонів у містах Сеґед, Дьєр, Дебрецен та інших.

Люди мітингували з прапорами Угорщини і ЄС, закликаючи інших приєднуватися до протесту.

Серед демонстрантів – представники лівих опозиційних партій, студентські організації чи громадські активісти, а також профспілки.

16 грудня кількість демонстрантів зросла до 15 тисяч. Пізно ввечері люди прийшли до будівлі Національного громадського телебачення.

Представники опозиційних партій оприлюднили вимоги до уряду: скасування закону про понаднормові робочі години, створення незалежних судів та європейської прокуратури і незалежних ЗМІ.

Поліція пропустила в будівлю кількох депутатів від опозиції, які хотіли зачитати це звернення у прямому ефірі, але охорона телестанції заявила їм, що це неможливо.

Акція мала практично мирний характер до самого пізнього вечора, коли після відмови депутатам у телевиступі і закликів у юрбі ввірватися до приміщення телебачення сталися сутички, поліція застосувала подразливий газ.

Що на ТБ?

Тисячі демонстрантів протестували біля будівлі державного телебачення Угорщини і 17 грудня – у п’ятий день виступів проти уряду прем’єра Віктора Орбана. Люди вигукували: «Ми не підемо» і «Вони брешуть день і ніч».

На вулицях Угорщини був розпал протестів, а на телебаченні – передача про голубів, повідомляє The New York Times.

І поки протести відбувалися в парламенті, на телебаченні і на вулицях, «угорці, які використовують лише державні ЗМІ або приватні медіа, що належать прибічникам прем’єр-міністра країни Віктора Орбана, найімовірніше, будуть або не знати масштабів протестів, або розглядати їх як роботу іноземних провокаторів», – мовиться у статті.

«Державне телебачення символізує все, проти чого ми протестуємо. Уряд переміг на виборах у квітні, розповідав брехню суспільству, і головним інструментом їхньої кампанії було державне телебачення Угорщини, яке транслювало брехню вдень і вночі», – цитує автор одну із демонстранток.

Що каже уряд?

У випусках теленовин державних каналів повідомляють про акти агресії та «підступи Сороса» – маючи на увазі американського мільярдера родом із Угорщини Джорджа Сороса . Його фонд «Відкрите суспільство» фінансує, зокрема і в Угорщині, інституції чи кампанії громадянського суспільства, які не до вподоби нинішній угорській владі.

. Його фонд «Відкрите суспільство» фінансує, зокрема і в Угорщині, інституції чи кампанії громадянського суспільства, які не до вподоби нинішній угорській владі. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що нововведення є добрими і важливими.

сказав, що нововведення є добрими і важливими. Політики з урядової партії кажуть, що поправки до законів дозволять людям більше працювати, що в їхніх інтересах, пише Euronews.

Уряд також захищає ухвалене трудове законодавство, кажучи, що воно послабить дефіцит працівників.

В коментарі для видання Euronews речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що протести організувала «слабка опозиція».

Подальші демонстрації планують провести у п’ятницю о 17:00 за місцевим часом. У них, за прогнозами опозиції, мають взяти участь 30 тисяч протестувальників, повідомляє The Telegraph.