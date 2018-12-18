5-ий день протестів в Угорщині: тисячі людей протестували біля будівлі державного телебачення

Тисячі демонстрантів протестували біля будівлі державного телебачення Угорщини 17 грудня – у п’ятий день виступів проти уряду прем’єра Віктора Орбана. Люди вигукували: «Ми не підемо» і «Вони брешуть день і ніч».

Двох депутатів вигнали з будівлі після того, як вони намагалися випустити в ефір петицію проти Орбана, який посилює свою владу над угорськими судами, засобами масової інформації і більшістю політичної системи країни.

У петиції, яку намагалися зачитати в прямому ефірі незалежні депутати Бернадет Сейл та Акоша Годгазі, був заклик до уряду відкликати так звані «рабські закони», а також гарантувати незалежні громадські ЗМІ і суди.

Ці двоє депутатів були серед приблизно десятка членів парламенту, які провели ніч біля офісу головного новинного телеканалу Угорщини MTVA, намагаючись передати в прямий ефір список вимог протестувальників.

Нинішні протести є найбільшими за кілька місяців і спалахнули після ухвалення нового трудового законодавства, що, по суті, дозволяє повернути шестиденний робочий тиждень.

Протестувальники також вимагають від уряду зробити більше для боротьби з корупцією, створити незалежну судову владу і захищати незалежні ЗМІ.

Учасники акцій заявляють, що не припинять протестувати доти, поки до їхніх вимог не прислухаються.

Уряд захищає ухвалене трудове законодавство, кажучи, що воно послабить дефіцит працівників.

Соратники Орбана засудили протести і заявили, що вони фінансуються угорсько-американським фінансистом Джорджем Соросом, який є частою мішенню для критики з боку прем’єра Угорщини.