Заснований Соросом університет заявив, що «змушений» переїхати з Будапешта

Угорський Центральноєвропейський університет (CEU) заявляє, що «змушений» перевезти свої найбільш престижні програми з Будапешта до столиці Австрії Відня.

«Це безпрецедентно. Американська інституція вигнана з країни, яка є союзницею НАТО», – сказав Майкл Ігнатьєв, ректор університету, заснованого американсько-угорським мільярдером Джорджем Соросом.

В установі зазначили, що вона почне викладати всі акредитовані в США програми у Відні у вересні 2019 року.

Водночас CEU планує зберегти свій кампус у Будапешті, чинні студенти зможуть закінчити навчання за своїми програмами.

Центральноєвропейський університет заснували на початку 1990-х років з ініціативи і за сприяння американського мільярдера угорського походження Джорджа Сороса з метою вивчення і дослідження процесів, які відбуваються у відкритих суспільствах. Тут здобувають постградуальну освіту студенти і слухачі докторантури з майже ста країн світу.

Переїзд установи, як зазначає керівництво ЦЄУ, зумовлений через звуження академічної свободи закладу внаслідок прийняття закону «Стоп Сорос» у 2017 році і небажання уряду Віктора Орбана дати чіткі правові гарантії щодо подальшої діяльності університету в Угорщині.

Угорська влада відмовляється укласти угоду з американською, яка б дозволила CEU продовжити роботу в Будапешті.