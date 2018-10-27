Угорщина і Сорос: ЦЄУ розглядає варіант вимушеного переїзду з Будапешта до Відня

Угорщина – Опікунська рада Центральноєвропейського університету в Будапешті (CEU) оголосила про переїзд у Відень до початку грудня поточного року студентів відділень постградуального навчання, а також слухачів докторантури, зарахованих на свої кафедри на 2019-2020 навчальні роки. Причиною такого вимушеного кроку керівництво ЦЄУ називає небажання уряду Угорщини підписати міжнародну угоду, яка зробить можливим фукціонування акредитованого в Нью-Йорку університету в Будапешті. Водночас Опікунська рада не виключає, шо через тиск угорської влади установа після понад чверті століття із часу заснування і 25 років безперешкодної діяльності може взагалі згорнути свою діяльність в Угорщині і переїхати до австрійської столиці. ЦЄУ – приватний університет, заснований у 1991 році. Основну роль у фінансуванні закладу відіграє Джордж Сорос.

​Ректор-президент Центральноєвропейського університету (ЦЄУ) Майкл Іґнатьєфф висловив переконання, що його колеги упродовж останніх 18 місяців зробили все можливе для того, щоб працювати в умовах нового освітнього законодавства Угорщини. За його словами, викладачі завжди відкриті для рішень, які гарантують інтеграцію установи і свободу викладання. Однак із квітня 2017 року, як зауважив ректор, уряд тримає цю наукову організацію у правовій невизначеності.

«Ми трималися доти, поки це ставало можливим. Ми були б безвідповідальні, якби не готувалися до забезпечення діяльності ЦЄУ у довгостроковій перспективі. На превеликий жаль, угорський уряд не був відкритим до того, щоб запропонувати прийнятний для нас варіант, і змусив нас ухвалити це рішення», – зазначив Майкл Іґнатьєфф.

Під ударом академічна свобода закладу

У ЦЄУ також заявляють, що чинний уряд звузив свободу викладання, скасувавши гендерні студії і ввівши кримінальну відповідальність за дослідження міграційних процесів.

Оскільки новий освітній закон 2017 року, так званий lex CEU, значно ускладнював усталену роками діяльність університету, ректорат намагався знайти таке правове рішення в умовах адміністративно-політичного тиску, яке б давало можливість зберегти академічну автономію закладу. З цією метою були започатковані, як вважають у ректораті, доволі перспективні перемовини між штатом Нью-Йорк та угорським урядом про укладення угоди, яка б зберігала за ЦЄУ американську акредитацію.

Учасниками цих перемовин на різних етапах, крім зацікавлених сторін, також виступили офіс губернатора штату Нью-Йорк, представники Держдепартаменту адміністрації Сполучених Штатів Америки, низка чільних американських конгресменів і чинний посол США в Угорщині Девід Корнстейн, у якого склалися добрі ділові стосунки з високими очільниками уряду Угорщини. Підтримку ЦЄУ у соціальних мережах висловили понад десяток нобелівських лауреатів, нині покійний колишній секретар ООН Кофі Аннан, низка закордонних університетів, у тому числі Оксфордський, Колумбійський і Стенфордський. Проте угорська сторона і досі не скріпила підписом проект цієї угоди.

Урядовці ігнорують проблеми?

Реагуючи на заяву керівництва ЦЄУ про переїзд установи до Відня, прес-секретар уряду Угорщини Золтан Ковач на щотижневому брифінгу для журналістів назвав її «політичним блефом у дусі Сороса». Він висловив переконання, що університет буде працювати в Угорщині і в майбутньому. Представник уряду також зауважив, що CEU було б доцільніше займатися тими фактами, про які «їм вже тисячу разів повідомляли», наголосивши, мовляв, університет добре обізнаний з угорськими нормативами, які дозволили б йому працювати. Однак замість намагання спробувати пристосуватись до них відповіддю є політичний блеф, наголосив Ковач.

Подібне сказав і керівник адміністрації кабінету міністрів Угорщини у ранзі міністра Ґергея Ґуляша: «Різноманітні залякування і пропозиції з боку ЦЄУ ми розглядаємо як політичний блеф Дьєрдя Шороша (Джорджа Сороса – ред.)». Високопосадовець не побачив жодної проблеми в тому, що університет кілька місяців тому придбав у Відні земельну ділянку і не пов’язує такий крок із можливими утисками з боку чинного угорського уряду, оскільки останній «не обговорює ці питання». Міністр наполягає на тому, що національний закон про вищу освіту містить таку можливість (joint degree), яка не передбачає участі держави і водночас робить можливим видачу спільного американсько-угорського диплома випускникам (ЦЄУ – ред.).

​У ЦЄУ проти правової невизначеності

Єва Фодор, заступник ректора ЦЄУ, здивована, що прес-секретар уряду Золтан Ковач, випускник цього університету, не в курсі проблем рідної альма-матері. «Його заява сама по собі блеф, неповага до власне установи і людей, яких всі ці події глибоко зачіпають...» – зауважує науковець.

Потрібно готуватися до переїзду, до нового життя закладу... Через цей новий закон нас просто витурюють звідси

На тлі ігнорування урядовцями проблем ЦЄУ Єва Фодор вважає, що пекучими питаннями університету повинні займатися не політики, а фахові експерти, до чого науково-викладацький склад установи наполегливо закликає опонентів з угорського уряду, нагадує Фодор. Вона не може погодитися із твердженням, що в умовах, коли нема чітко прописаних правил для однієї зі сторін конфлікту, у ЦЄУ повинні сидіти, згорнувши руки на грудях.

«Університет такого світового рівня, як ЦЄУ, не може дозволити собі розкіш працювати в аморфному правовому стані. Потрібно готуватися до переїзду, до нового життя закладу, якщо хочемо, щоб воно було таким, адже наразі справді нічого не відбувається в позитивному для нас плані. Ми не ухвалювали рішення залишати Угорщину. Але через цей новий закон (lex CEU) нас просто витурюють звідси. За відсутності правових гарантій із боку уряду, зафіксованих чорним по білому в документі, це означає, що нас просто закриють за чергової примхи владоможців», – зазначила заступник ректора ЦЄУ Єва Фодор.

Не можна дозволити, щоб уряд вигнав найвідоміший університет Будапешта з його бібліотекою, викладачами і студентами

​Роберт Пужейр, незалежний кандидат на посаду мера Будапешта, не приховує свого особистого ставлення до ситуації, що склалася довкола ЦЄУ.

«Не можна дозволити, щоб уряд вигнав найвідоміший університет Будапешта з його бібліотекою, викладачами і студентами. Висилка інституції до Відня є свідомою зрадою столиці і мешканців, її знищенням», – пише він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Уряд правоконсерваторів на чолі з Віктором Орбаном критикує американського мільярдера і філантропа угорського походження Джорджа Сороса за нібито втручання у внутрішні справи Угорщини. У 2018 році парламент цієї країни ухвалив закон під назвою «Стоп Сорос», який обмежує діяльність НКО. Через це до Берліна з Будапешта переїхав створений Соросом інститут «Відкрите суспільство».

Президент Франції Емануель Макрон, який зараз перебуває в поїздці по Центральній Європі, в інтерв’ю угорському часопису HVG критикував угорську владу за те, в якому стані опинилася Угорщина як правова держава. Він зауважив, що коли Європа виписує якийсь чек, тоді не здається, що це «брудні» гроші. Проте коли захищає свої цінності, одразу перетворюється на далекого ворога, зауважив глава Франції Емануель Макрон.