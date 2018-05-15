Сорос забирає фонд з Угорщини, яку прем’єр-міністр Орбан обіцяє захищати від масової імміграції

Фундація американського мільярдера Джорджа Сороса «Відкрите суспільство» оголосила, що переносить штаб-квартиру з Будапешта в Берлін, заявивши про негативні «політичні та юридичні умови в Угорщині».

Оголошення з’явилося на другий день після початку третього поспіль терміну Віктора Орбана на посаді прем’єр-міністра в результаті перемоги урядової партії «Фідес» на виборах минулого місяця.

У понеділок Орбан сказав, що його уряд зосередиться на захисті безпеки Угорщини та її християнської культури, загрозами для яких він вважає імміграцію та зовнішнє втручання.

«Ми працюємо над будівництвом християнської демократії старого зразка, вкоріненої в європейських традиціях, – цитує Reuters інтерв’ю Орбана місцевому радіо. – Ми віримо у важливість нації. І в Угорщині ми не хочемо поступатися жодній наднаціональній бізнесовій або політичній імперії».

Опоненти 54-річного прем’єра критикують домінування урядової партії над ЗМІ та закидають Орбану навмисне залякування угорських виборців проблемою біженців.

Уряд планує зробити жорсткішими умови діяльності неурядових організацій в країні. Законопроект, що отримав у пресі назву «Стоп Сорос», може надавати міністерству внутрішніх справ право на підставі «загрози національній безпеці» забороняти будь-яку НУО, що допомагає мігрантам.

Таким організаціям також загрожує 25% оподаткування пожертв, що надходять з-за кордону.

Орбан звинувачує Сороса у політичних втручаннях та заявляє, що принципи, які проповідує фонд «Відкрите суспільство», сприяють масовій імміграції.

Сорос назвав звинувачення проти нього «брехнею та перекрученнями» з метою створення фальшивого образу зовнішнього ворога.

Виконавчий орган Європейського союзу заявив, що такий закон був би порушенням принципів ЄС та прав людини і пригрозив судовим позовом проти Угорщини.

У Брюсселі лунають неофіційні заклики скоротити фінансову допомогу, яку Угорщина отримує з фондів Євросоюзу.

Проблеми з Україною

Політика Віктора Орбана спричинила також тертя з сусідньою Україною довкола того, що угорські політики називають «захистом національних прав українських угорців».

Угорський уряд блокує співпрацю України з ЄС і НАТО, намагаючись змусити Київ до поступок, зокрема відмовитися від планів поступового збільшення навчання українською мовою у державних школах, де навчаються етнічні угорці у Закарпатській області.

Проблемою стало також масове надання представникам угорської меншини в Україні угорських паспортів, у той час як український закон передбачає для українців лише одне громадянство.

Угорщина, користуючись правами члена НАТО, останнім часом блокує засідання Комісії Україна-НАТО і виступила проти запрошення президента Петра Порошенка на саміт НАТО у липні.

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ закликав вирішити суперечки, щоб покласти край блокуванням.

Столтенберґ вказав, що Угорщина є «цінним союзником, який робить внесок в колективну безпеку НАТО», але зауважив, що Україна – «партнер НАТО» і «жертва російської агресії».